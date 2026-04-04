Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
Dresden
© X

Schockierende Szenen

Platzsturm, Pyro-Attacke & Hetz-Jagd: Fan-Eklat in Deutschland

04.04.26, 21:14
Teilen

Bei einem Spiel der 2. deutschen Bundesliga kam es gleich zu Beginn zu brutalen Fan-Ausschreitungen.

Schock in Deutschland: Beim Zweitliga-Kracher zwischen Hertha BSC Berlin und Dynamo Dresden kam es zu schweren Ausschreitungen. Fans von beiden Seiten haben sich während des Spiels über den Platz gejagt.

Nach 16 Minuten attackierten Dresden-Anhänger vom Rasen aus den Gästeblock des Hauptstadt-Vereins mit pyrotechnischen Gegenständen. Der Schiedsrichter musste die Partie unterbrechen und die Polizei schritt ein.

Demütigung als Auslöser?

Nach 20 Minuten verließen die Gästefans das Stadion und die Polizei konnte den Platz verlassen. Dann wurde das Spiel tatsächlich fortgesetzt. Bilder auf Social Media lassen den möglichen Hintergrund für den Fan-Eklat erahnen.

Lesen Sie auch

Demnach sollen Dresden-Ultras einer Berliner Blockfahne geklaut haben. Ein in der Szene übliches Ritual, das zugleich als höchste Demütigung für die ursprünglichen Besitzer wahrgenommen wird. In den letzten Jahren kam es allerdings immer wieder zu Ausschreitungen zwischen den beiden Vereinen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen