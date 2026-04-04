Platzsturm, Pyro-Attacke & Hetz-Jagd: Fan-Eklat in Deutschland

Bei einem Spiel der 2. deutschen Bundesliga kam es gleich zu Beginn zu brutalen Fan-Ausschreitungen.

Schock in Deutschland: Beim Zweitliga-Kracher zwischen Hertha BSC Berlin und Dynamo Dresden kam es zu schweren Ausschreitungen. Fans von beiden Seiten haben sich während des Spiels über den Platz gejagt.

Nach 16 Minuten attackierten Dresden-Anhänger vom Rasen aus den Gästeblock des Hauptstadt-Vereins mit pyrotechnischen Gegenständen. Der Schiedsrichter musste die Partie unterbrechen und die Polizei schritt ein.

Demütigung als Auslöser?

Nach 20 Minuten verließen die Gästefans das Stadion und die Polizei konnte den Platz verlassen. Dann wurde das Spiel tatsächlich fortgesetzt. Bilder auf Social Media lassen den möglichen Hintergrund für den Fan-Eklat erahnen.

Demnach sollen Dresden-Ultras einer Berliner Blockfahne geklaut haben. Ein in der Szene übliches Ritual, das zugleich als höchste Demütigung für die ursprünglichen Besitzer wahrgenommen wird. In den letzten Jahren kam es allerdings immer wieder zu Ausschreitungen zwischen den beiden Vereinen.