Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Offensive RotWeißRot Mörwald kocht Stark in den Tag XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Matthias Reim
© Getty

Deutlich

Matthias Reim: Jetzt spricht Schlagerstar über sein Karriereende

09.02.26, 09:02
Teilen

Schlagerstar erklärt: "Ich bleibe auf der Bühne, solange ich stehen kann"  

Schlagerstar  Matthias Reim denkt  eigenen Angaben zufolge nicht an ein Karriereende.

Matthias Reim
© oe24

Mehr zum Thema

"Ich höre nicht auf", sagte Reim in einem am Sonntag auf der Plattform Instagram veröffentlichten Video. "Ich bleibe auf der Bühne, solange ich stehen kann", sagte Reim. Und selbst wenn er nicht mehr stehen könne, dann rolle er eben auf die Bühne. Er könne sich nicht vorstellen, dass er das Schönste, was er im Leben habe, jemals lassen werde, sagte der am Bodensee lebende 68-Jährige.

Jubiläums-Tour

Reim wurde 1990 mit dem Lied "Verdammt, ich lieb' Dich" berühmt. Anlässlich des 35-jährigen Jubiläums hatte Reim 2025 eine Tournee für 2026 angekündigt. Zwischen Mai und Ende Dezember will der Sänger auf Tour gehen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen