Zwei neue Baustellen sorgen für massive Staus in Wien

Ab Dienstag droht Autofahrern eine harte Geduldsprobe. Zwei neue Baustellen auf zentralen Verkehrsachsen sorgen laut ÖAMTC für erhebliche Verzögerungen.

Wegen Sanierung der Tunneldecke der U4-Trasse bzw. der dafür erforderlichen Vorarbeiten sowie der Instandsetzung von Schächten durch die Wiener Netze wird die Vordere Zollamtsstraße von Radetzkybrücke/Urania bis zur Kleinen Marxerbrücke/Marxergasse gesperrt. Die Fahrtrichtung zum Heumarkt wird über Uraniastraße und Stubenring umgeleitet. Richtung Donaukanal werden in diesem Abschnitt zwei Fahrstreifen befahrbar bleiben. Die Arbeiten sollen bis Ende September 2026 dauern.

Auf der ohnehin stark überlasteten Ringstraße wird der Verkehr in diesem Abschnitt noch zunehmen, befürchtet der ÖAMTC. Vor allem bei Ringsperren werden teils erhebliche Staus nicht ausbleiben. Auch auf der Vorderen Zollamtsstraße Richtung Urania wird der Wegfall eines Fahrstreifens zu Verzögerungen führen.

Weitere Behinderungen auf dem Margaretengürtel

Wegen U-Bahn-Arbeiten werden auf dem Inneren und Äußeren Margaretengürtel ab 3. Februar Fahrstreifen verschwenkt und jeweils einer gesperrt werden. Es wird zwischen Kriehubergasse und Geigergasse in Fahrtrichtung Matzleinsdorfer Platz die rechte Fahrspur in die Nebenfahrbahn des Inneren Margaretengürtels geführt. Die linke Fahrspur wird auf Seite der Hauptfahrbahn des Äußeren Margaretengürtels geleitet. Die in Fahrtrichtung zum Hauptbahnhof führenden zwei Fahrspuren werden auf der rechten Seite der Hauptfahrbahn angeordnet. Es werden zwei Fahrstreifen je Richtung zur Verfügung stehen. Dauer bis voraussichtlich Ende März.

Vor allem zu den Verkehrsspitzen wird es laut ÖAMTC auf dem sehr stark befahrenen Gürtelabschnitt zwischen Matzleinsdorfer- und Südtiroler Platz zu Staus in beiden Richtungen kommen.