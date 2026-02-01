Alles zu oe24VIP
Gmunden kippt Tempo 40.

Faller gewinnt

SPÖ-Kandidat verliert Stichwahl um Bürgermeisteramt in Gmünd

01.02.26, 17:41
59,42 Prozent der Stimmen für Faller - Petschar (SPÖ) mit 40,58 Prozent unterlegen

Claus Faller von der Liste Jury ist in einer Stichwahl um das Bürgermeisteramt in der Kärntner Gemeinde Gmünd (Bezirk Spittal/Drau) am Sonntag als Sieger hervorgegangen. Er erreichte 918 Stimmen, seine Konkurrentin Sylvia Petschar von der SPÖ 627 Stimmen, wie das Land Kärnten in einer Aussendung mitteilte. Faller folgt damit auf den Ende September 2025 zurückgetretenen Josef Jury (Liste Jury). Die Wahlbeteiligung lag mit 1.574 abgegebenen Stimmen bei 71,9 Prozent.

Bei der Bürgermeisterwahl in der Stadtgemeinde Gmünd am 18. Jänner erhielt weder die Kandidatin noch einer der beiden Kandidaten die nötige Anzahl der Stimmen. Die Wahl brachte für Faller 732 Stimmen, für Petschar 490 Stimmen und für Markus Schiffer (ÖVP) 404 Stimmen. Somit hatte keiner der Kandidaten eine klare Mehrheit von 50 Prozent erhalten, weshalb eine Stichwahl notwendig geworden ist.

