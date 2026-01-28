44-Jähriger bedroht Mutter und Tochter mit Waffe

Der Mann versuchte die beiden mit vorgehaltener Waffe dazu zu nötigen, ihn mit ihrem Pkw in Richtung Bludenz zu fahren.

Vorarlberg. Am Mittwoch kurz vor 17:00 Uhr, versuchte ein 44-jähriger Mann in der Tiefgarage des LKH Feldkirch, eine Frau und ihre 14-jährige Tochter unter Vorhalt einer Schreckschusspistole dazu zu nötigen, ihn mit ihrem Auto nach Bludenz zu fahren. Die Frau weigerte sich und entfernte sich mit ihrer Tochter.

Wenige Minuten später konnte der Mann von Kräften des Einsatzkommandos Cobra widerstandslos festgenommen werden. Die Schreckschusspistole wurde sichergestellt, gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Laut Polizei-Aussendung wurde bei dem Mann eine THC-Beeinträchtigung festgestellt, Alkohol war nicht im Spiel.

Durch den Vorfall wurde niemand verletzt, es wurden außer den Beteiligten keine weiteren Personen gefährdet. Der Mann befindet sich aktuell in Gewahrsam der Polizeiinspektion Feldkirch, die Ermittlungen sind im Gange.