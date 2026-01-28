Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Vorarlberg
Schreckschusspistole
© Getty

Cobra-Einsatz

44-Jähriger bedroht Mutter und Tochter mit Waffe

28.01.26, 20:56
Teilen

Der Mann versuchte die beiden mit vorgehaltener Waffe dazu zu nötigen, ihn mit ihrem Pkw in Richtung Bludenz zu fahren.

Vorarlberg. Am Mittwoch kurz vor 17:00 Uhr, versuchte ein 44-jähriger Mann in der Tiefgarage des LKH Feldkirch, eine Frau und ihre 14-jährige Tochter unter Vorhalt einer Schreckschusspistole dazu zu nötigen, ihn mit ihrem Auto nach Bludenz zu fahren. Die Frau weigerte sich und entfernte sich mit ihrer Tochter.

Wenige Minuten später konnte der Mann von Kräften des Einsatzkommandos Cobra widerstandslos festgenommen werden. Die Schreckschusspistole wurde sichergestellt, gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Laut Polizei-Aussendung wurde bei dem Mann eine THC-Beeinträchtigung festgestellt, Alkohol war nicht im Spiel.

Durch den Vorfall wurde niemand verletzt, es wurden außer den Beteiligten keine weiteren Personen gefährdet. Der Mann befindet sich aktuell in Gewahrsam der Polizeiinspektion Feldkirch, die Ermittlungen sind im Gange.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen