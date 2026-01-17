Swarovski und Mateschitz: Liebes-Abenteuer ist zu Ende

Nach zwei Wochen haben sie es endlich geschafft und sind bei der Rallye Dakar im Ziel angekommen.

Bei der diesjährigen Rallye Dakar 2026, die am Samstag nach insgesamt 13 Etappen zu Ende ging, mischten auch zwei prominente Österreicher mit: Milliardär Mark Mateschitz (33), Erbe des Red-Bull-Imperiums, und seine Freundin Victoria Swarovski (32), Kristall-Erbin und Entertainerin. Beide traten unter Tarnnamen an und fuhren in getrennten Fahrzeugen, um ihre Privatsphäre zu schützen – und um neben dem Wüstensand nicht noch zusätzlichen Staub aufzuwirbeln, als ohnehin schon in der Wüste vorhanden ist.

14 Tage lang waren Vici und Mark unterwegs und legten 8.000 Kilometer durch die Wüste zurück. Nicht umsonst gilt Dakar als die härteste Rallye der Welt. Zahlreiche Stürze, Ausfälle und Verletzungen gab es auch heuer wieder unter den Teilnehmern. Swarovski und Mateschitz blieben davon zum Glück verschont. Am Samstag, den 17. Jänner kamen sie gegen Mittag im Ziel an - und schlugen sich beide sehr gut.

Beide in den Top 100

Mark Mateschitz startete in der Pro-Klasse mit Größen wie Carlos Sainz Sen. und belegte nach 13 Etappen den hervorragenden 57. Platz mit einem Rückstand von etwas über zehn Stunden auf den Sieger Al-Attiyah. Und auch Swarovski schaffte noch knapp den Sprung in die Top 100. Sie belegte in der den 98 Platz von insgesamt 156 Teilnehmern, die es ins Ziel schafften. Am Start waren ursprünglich 200 Fahrer.

Enge Bindung

Man darf davon ausgehen, dass das Wüsten-Abenteuer das Milliarden-Paar noch enger zusammengeschweißt hat. Mit hartem Training und eiserner Disziplin zeigten Swarovski und Mateschitz, dass sie bei ihrer ersten Rallye überhaupt auch mit den Profis teilweise mithalten können.

Jetzt geht es für Vici und Mark vom heißen Saudi Arabien in kühlere Gefilde. Nächste Woche sollen sie laut Insidern beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel mit von der Partie sein.