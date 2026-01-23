OÖ bereitet sich auf Berufs-Weltmeisterschaft vor

Fliesenleger bis Zimmerer messen ihr Können.

OÖ. Mit einem Teamseminar sind acht junge Fachkräfte aus Oberösterreich in die Vorbereitungen für die heuer im September stattfindende Berufs-Weltmeisterschaft „WorldSkills 2026“ in Shanghai gestartet. In den kommenden Monaten folgen weit über 1000 Trainingsstunden, die neben dem Beruf absolviert werden. „Sieben Medaillen bei den europäischen Berufswettbewerben im Vorjahr zeigen, dass die heimische berufliche Ausbildung zur Spitzenklasse gehört. Gerade in Oberösterreich, dem Lehrlingsbundesland Nr. 1, ist die duale Ausbildung das Rückgrat der beruflichen Qualifizierung“, betont WKOÖ-Vizepräsident Leo Jindrak. Die WKOÖ unterstützt die WM-Teilnehmer zusätzlich mit einem Mentaltraining-Angebot und fördert den Verein SkillsAustria, der die Wettbewerbsteilnahmen organisiert.

Insgesamt sind aus ganz Österreich 47 Fachkräfte vom 22. bis 27. September in Shanghai am Start, wo sie sich mit rund 1.500 Teilnehmern aus 89 Ländern messen.