Bis zu 207 km/h: Familienvater raste mit Kleinkindern Polizei davon

Der Raser war mit seiner Frau und seinen Kindern unterwegs.

Mit zwei Kleinkindern und seiner Frau im Auto hat am Dienstagnachmittag ein Wiener auf der Westautobahn A1 im Salzburger Flachgau einer Zivilstreife der Polizei eine Verfolgungsjagd geliefert.

Der 45-Jährige erreichte dabei eine Geschwindigkeit von 207 km/h. Bei der Ausfahrt Mondsee konnten die Beamten den Wagen stoppen. Sie nahmen dem Lenker den Führerschein ab, die Bezirkshauptmannschaft ordnete zudem die Beschlagnahme des Wagens an, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Der Streife war das Fahrzeug in Eugendorf aufgefallen, weil es zu schnell unterwegs war. Bei der Nachfahrt maßen die Polizisten zunächst eine Geschwindigkeit von 162 km/h. Als sie den Raser überholen wollten, trat der aufs Gas, wechselte auf die Überholspur und erreichte ein Tempo von bis zu 207 km/h. Als vor ihm ein anderes Auto auf den linken Streifen wechselte, musste der Wiener eine Notbremsung durchführen. Kurz danach bei der Ausfahrt Mondsee zog die Streife den 45-Jährigen dann aus dem Verkehr.