"Oida!" Wütender Polizist im Ausschuss

Polizist fährt Abgeordnete an : »Passts es ned auf?«

Im Untersuchungsausschuss zur Causa des tot aufgefunden Justizsektionsleiters Christian Pilnacek wurden am Mittwoch zwei Polizisten, die zum Fundort der Leiche gerufen worden waren, befragt.

Der erste Polizist zeigte sich dabei von den Fragen der Abgeordneten genervt, sagte „Oida“ und klagte: „I waß ned, die Fragen wiederholen sich dauernd. Passts ihr ned auf?“

Ärztin widersprochen

Beide Beamte widersprachen der Aussage der zum Tatort gerufenen Gemeindeärztin, es habe keine Leichenschau in ihrer Anwesenheit gegeben. Die zwei Polizisten gaben beide an, nicht von Fremdverschulden ausgegangen zu sein. Die Ärztin und eine Staatsanwältin aus Krems sprechen dann am Donnerstag im U-Ausschuss.

Karner schießt gegen FPÖ wegen Ladung von Polizisten

Schon vor der Befragung der Polizisten warf Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) der FPÖ vor, „zur Treibjagd auf die Polizei zu blasen.“ Er müsse sich schützend vor die Beamten stellen. So habe es auch ganz natürlicherweise eine zweitägige Schulung im Innenministerium gegeben, das sei „Fürsorgepflicht“, denn die Belastung für die Beamten sei „enorm“.