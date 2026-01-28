Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
"Oida!" Wütender Polizist im Ausschuss
© APA

Causa Pilnacek

"Oida!" Wütender Polizist im Ausschuss

28.01.26, 16:18
Teilen

Polizist fährt Abgeordnete an : »Passts es ned auf?« 

Im Untersuchungsausschuss zur Causa des tot aufgefunden Justizsektionsleiters Christian Pilnacek wurden am Mittwoch zwei Polizisten, die zum Fundort der Leiche gerufen worden waren, befragt.

Der erste Polizist zeigte sich dabei von den Fragen der Abgeordneten genervt, sagte „Oida“ und klagte: „I waß ned, die Fragen wiederholen sich dauernd. Passts ihr ned auf?“

Ärztin widersprochen

Beide Beamte widersprachen der Aussage der zum Tatort gerufenen Gemeindeärztin, es habe keine Leichenschau in ihrer Anwesenheit gegeben. Die zwei Polizisten gaben beide an, nicht von Fremdverschulden ausgegangen zu sein. Die Ärztin und eine Staatsanwältin aus Krems sprechen dann am Donnerstag im U-Ausschuss.

Karner schießt gegen FPÖ wegen Ladung von Polizisten

Schon vor der Befragung der Polizisten warf Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) der FPÖ vor, „zur Treibjagd auf die Polizei zu blasen.“ Er müsse sich schützend vor die Beamten stellen. So habe es auch ganz natürlicherweise eine zweitägige Schulung im Innenministerium gegeben, das sei „Fürsorgepflicht“, denn die Belastung für die Beamten sei „enorm“.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen