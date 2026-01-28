Lehrer-Frust: Viele warten Monate lang auf ihr Gehalt

Quereinsteiger klagen über Zeit ohne Geld

Der Frust bei vielen Lehrern über ausbleibendes Gehalt ist nicht mehr zu überhören. Betroffen sind Quereinsteiger. So wartet eine AHS-Lehrerin seit 14 Monaten (!) auf ihr Gehalt, berichtet das Ö1-Radio. Auch andere Quereinsteiger warten monatelang auf ihr Geld – wenn es dann endlich kommt, fließen einige Beträge teils nur jedes Quartal im Nachhinein.

Vordienstzeiten werden lange geprüft

Warum die Lage bei den Quereinsteigern so frustrierend ist? Diese können erst nachdem sie als Lehrer begonnen haben mit einer Prüfung ihrer Vordienstzeit rechnen. Daran orientiert sich das Gehalt. Bis zum Ende der Prüfung fließt oft gar kein Geld. oe24 erfährt aus dem Bildungsministerium: „Das System ist sehr komplex, die Beamtengehälter liegen beim Beamtenministerium. Gemeinsam arbeiten wir nun an einer Verbesserung.“

Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos) wirbt um Lehrer. Da muss es auch beim Gehalt passen.