Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Lehrer
© Getty Images

"Zeit ohne Geld"

Lehrer-Frust: Viele warten Monate lang auf ihr Gehalt

Von
28.01.26, 15:47
Teilen

Quereinsteiger klagen über Zeit ohne Geld 

Der Frust bei vielen Lehrern über ausbleibendes Gehalt ist nicht mehr zu überhören. Betroffen sind Quereinsteiger. So wartet eine AHS-Lehrerin seit 14 Monaten (!) auf ihr Gehalt, berichtet das Ö1-Radio. Auch andere Quereinsteiger warten monatelang auf ihr Geld – wenn es dann endlich kommt, fließen einige Beträge teils nur jedes Quartal im Nachhinein.

Vordienstzeiten werden lange geprüft

Warum die Lage bei den Quereinsteigern so frustrierend ist? Diese können erst nachdem sie als Lehrer begonnen haben mit einer Prüfung ihrer Vordienstzeit rechnen. Daran orientiert sich das Gehalt. Bis zum Ende der Prüfung fließt oft gar kein Geld. oe24 erfährt aus dem Bildungsministerium: „Das System ist sehr komplex, die Beamtengehälter liegen beim Beamtenministerium. Gemeinsam arbeiten wir nun an einer Verbesserung.“ 

Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos) wirbt um Lehrer. Da muss es auch beim Gehalt passen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen