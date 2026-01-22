Alles zu oe24VIP
António Costa. Ursula von der Leyen und Santiago Peña
© APA/AFP/Luis ROBAYO

Trotz Blockade

Mercosur-Abkommen soll schon im März in Kraft treten

22.01.26, 12:18
Das EU-Mercosur-Abkommen soll nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters trotz der Anrufung des Europäischen Gerichtshofs voraussichtlich im März vorläufig in Kraft treten 

"Das EU-Mercosur-Abkommen soll vorläufig angewendet werden, wenn der erste Mercosur-Staat ratifiziert hat", sagte ein EU-Diplomat am Donnerstag zu Reuters. "Das wird wohl Paraguay im März sein."

Am Mittwoch hatte das Europäische Parlament entschieden, das bereits unterzeichnete Handelsabkommen der EU mit den südamerikanischen Staaten Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay durch den EuGH überprüfen zu lassen. Wirtschaftsvertreter hatten entsetzt reagiert, weil sie eine monatelange Verzögerung der Inkraftsetzung des Abkommens für rund 700 Millionen Menschen fürchteten. Der deutsche Kanzler Friedrich Merz hatte deshalb am Mittwoch gefordert, das Abkommen trotz der Überprüfung früher anzuwenden.

