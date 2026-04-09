Katzenberger-Mama Iris Klein (58): Trennung im Liebes-Urlaub

Nach zwei Jahren Beziehung und einem gemeinsamen Leben im Rampenlicht verkündete Iris Klein nun überraschend die Trennung von ihrem Partner Stefan Braun, die während eines Urlaubs am Gardasee aufgrund unüberbrückbarer Differenzen vollzogen wurde.

Während im Hause Katzenberger-Cordalis seit Jahren der Ehe-Himmel voller Geigen hängt, muss Familienoberhaupt Iris Klein (58) nun einen herben Rückschlag in Sachen Herzensangelegenheiten hinnehmen. Was als modernes Märchen in den sozialen Netzwerken begann, fand unter der italienischen Sonne ein jähes Ende: Die Reality-TV-Ikone ist wieder Single.

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Es hätten entspannte Urlaubstage am malerischen Gardasee werden sollen, doch für Iris Klein und ihren elf Jahre jüngeren Partner Stefan Braun wurde die Reise zur Endstation ihrer Liebe. Wie die 58-Jährige nun via Instagram verkündete, habe man sich nach rund zwei Jahren Beziehung zur Trennung entschlossen. Der Grund für das Liebes-Aus klingt nach klassischem Beziehungs-Clash: Zu groß seien die persönlichen Differenzen, zu verschieden die Vorstellungen vom künftigen Lebensweg gewesen.

Respektvolles Adieu statt Rosenkrieg

Trotz der Enttäuschung bemüht sich die Mutter von Daniela Katzenberger um einen betont sachlichen Tonfall. Ein öffentlicher Schlagabtausch scheint vorerst nicht auf der Agenda zu stehen. „Für mich ist es wichtig, dass jeder Mensch für sich selbst Verantwortung übernimmt und seinen eigenen Weg gehen kann. Auch wenn wir als Paar nicht zusammenpassen, bedeutet das nicht, dass wir uns nicht respektieren“, ließ Klein ihre Follower wissen.

Stefan Braun und Iris Klein © Getty

Man blicke nun nach vorne, die Trennung sei im Guten erfolgt. Dass die Wunden dennoch frisch sind, zeigt die prompte Reaktion im Netz: Kurz nach dem virtuellen Liebes-Geständnis stellte Iris Klein ihr Profil auf „privat“, während Stefan Braun seinen Account gänzlich deaktivierte – ein digitaler Schlussstrich, der keine Fragen offen lässt.

Vom Facebook-Chat ins Rampenlicht

Die Romanze der beiden hatte im Februar 2024 Fahrt aufgenommen, nachdem man sich über Facebook kennengelernt hatte. Seither schien das Paar unzertrennlich: Es folgte der schnelle Einzug in ein gemeinsames Heim, Pläne für eine rosige Zukunft wurden geschmiedet. Sogar die ultimative Belastungsprobe für jede Beziehung absolvierten sie gemeinsam vor laufender Kamera im TV-Format „#CoupleChallenge“.

Doch das Blitzlichtgewitter, das Iris Klein seit ihren Auftritten bei „Big Brother“, dem „Dschungelcamp“ oder „Promi Big Brother“ gewohnt ist, konnte den Riss in der Fassade offenbar nicht mehr kitten. Während Daniela Katzenberger ihre Beständigkeit im Eheleben zelebriert, begibt sich Mama Iris nun erneut auf die Suche nach dem passenden Gegenstück – oder genießt erst einmal die neugewonnene Freiheit abseits der Paardynamik.