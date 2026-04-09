5. Hochzeit mit 78: Rocklegende Mick Fleetwood hat heimlich geheiratet

Der legendäre Fleetwood-Mac-Mitbegründer Mick Fleetwood hat fernab des Rampenlichts seine langjährige Partnerin Elizabeth Jordan geheiratet und teilt nun erste emotionale Einblicke aus den Flitterwochen im Südpazifik.

Er ist der Herzschlag einer der erfolgreichsten Bands der Musikgeschichte, doch privat suchte Mick Fleetwood (78) lange nach dem perfekten Rhythmus. Nun hat der Fleetwood-Mac-Mitbegründer „Ja“ gesagt – heimlich, still und leise. Mit 78 Jahren steuerte der britische Kult-Drummer zum bereits fünften Mal den Hafen der Ehe an und präsentiert seinen Fans nun die romantische Quittung aus den Flitterwochen.

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Während die Welt noch über eine mögliche Reunion von Fleetwood Mac rätselte, schuf Mick Fleetwood ganz private Fakten. Wie der Musiker kürzlich via Instagram enthüllte, hat er seine langjährige Partnerin Elizabeth Jordan (56) geehelicht. Die Zeremonie fand fernab der Paparazzi-Linsen statt, doch die nun veröffentlichten Aufnahmen lassen keinen Zweifel: Der Altmeister des Rock ist wieder unter der Haube.

Versteckspiel unter dem Bräutigam-Hut

„Der Südpazifik verzaubert einfach!!! Flitterwochen mit meiner Liebsten Elizabeth … Momente, an die wir uns immer erinnern werden!!“, schwärmt Fleetwood unter seinen Postings. Auf den Fotos gibt sich der Bräutigam gewohnt exzentrisch: In einem schwarz-glitzernden Look verbirgt er sein Gesicht sowie das seiner Braut neckisch hinter seinem markanten Hut. Einzig der massive goldene Ehering an der linken Hand blitzt unübersehbar hervor.





Elizabeth Jordan, die seit über fünf Jahren an seiner Seite ist und die Wohltätigkeitsstiftung des Musikers leitet, wählte für den großen Tag ein glamouröses, mit Strass besetztes Brautkleid. Dass die beiden ein eingespieltes Team sind, bewiesen sie bereits 2023 bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich der Grammys.

Ein Liebesleben wie ein Rock-Album

Für Mick Fleetwood ist es der fünfte Anlauf in Sachen Ehe-Glück. Sein Privatleben glich in den Hochzeiten von Fleetwood Mac oft dem Titel ihres legendären Albums „Rumours“. In den 70er-Jahren war er gleich zweimal mit Jenny Boyd verheiratet, der Schwester von Muse Pattie Boyd. Es folgte eine turbulente Zeit, die unter anderem eine Affäre mit Bandkollegin Stevie Nicks (77) und eine Ehe mit deren bester Freundin Sara Recor beinhaltete.

Seine längste Ehe führte er von 1995 bis 2015 mit Lynn Frankel. Nun scheint der Schlagzeuger, der heute mit seiner Elizabeth auf Hawaii lebt, angekommen zu sein. Bereits im März 2025 sickerte durch Musikerfreund Mike Lawson durch, dass Fleetwood den entscheidenden Schritt wagen wolle: „Wie cool, die Liebe zu finden und diese Verpflichtung einzugehen, ist wunderschön“, kommentierte dieser damals die Heiratspläne.

Die traumhaften Aufnahmen aus der tropischen Inselwelt des Südpazifiks zeigen jedenfalls: Mick Fleetwood genießt seinen wohl wichtigsten „Solo-Auftritt“ in vollen Zügen.