Hefner-Witwe im Liebesglück: Crystal Harris feiert Traumhochzeit in der Südsee

Fernab des einstigen medialen Rummels hat Crystal Harris in der paradiesischen Abgeschiedenheit der Cookinseln ihrem Partner James Ward das Jawort gegeben und damit ein neues, von persönlicher Neufindung geprägtes Lebenskapitel aufgeschlagen.

Fernab des einstigen Blitzlichtgewitters der Playboy-Mansion und dem rastlosen Trubel Hollywoods hat Crystal Harris (39) ein neues Kapitel ihres Lebens aufgeschlagen. Die Witwe des 2017 verstorbenen Plaboys Hugh Hefner gab in einer bewusst schlicht gehaltenen Zeremonie ihrem Lebensgefährten James Ward (42) das Jawort. Als Schauplatz für diesen privaten Wendepunkt wählte das Paar einen der entlegensten Winkel der Erde: das Atoll Aitutaki auf den Cookinseln.

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Eleganz in der Abgeschiedenheit

Anstatt auf opulenten Luxus und prominente Gästelisten setzte das Paar auf die unberührte Kulisse einer der weltweit eindrucksvollsten Lagunen. Der Verzicht auf internationale Hotelketten und die Reduktion auf einen kleinen, intimen Kreis prägten die Atmosphäre der Vermählung. „Wir wollten nichts Großes, sondern etwas Persönliches“, konstatierte Harris in einem Gespräch mit dem US-Magazin People. Die Trauung selbst beschrieb sie als „simpel, elegant und vom Ozean inspiriert“. Dieser bewusste Fokus auf das Wesentliche ermöglichte es dem Paar, den Moment ohne den organisatorischen Druck einer Großveranstaltung zu genießen.

Ein Hauch von Glanz aus der Heimat

Obwohl die Zeremonie von Natürlichkeit geprägt war, sorgte die Braut bei der Wahl ihrer Garderobe für ein exquisites Highlight: Harris trug ein körperbetontes Spitzenkleid mit langen Ärmeln, das mit mehr als 5.400 Swarovski-Kristallen veredelt war. Ein modisches Statement, das sie selbst als „Disney-Prinzessinnenkleid“ charakterisierte – klassisch, feminin und von zeitloser Ästhetik. „Ich habe es gesehen und mich sofort verliebt“, so die 39-Jährige über ihre Wahl.

Der Weg zum gemeinsamen Glück

Die Verbindung zwischen Harris und dem drei Jahre älteren Ward nahm ihren Anfang im gemeinsamen Freundeskreis. Nachdem die Beziehung im Jahr 2024 publik geworden war, schritten die beiden rasch voran. Die Verlobung erfolgte bereits im April 2025 an einem geschichtsträchtigen Ort auf Hawaii. Ward hatte dort, an jener Klippe, an der das Paar ein Jahr zuvor ein Picknick genossen hatte, heimlich einen Aussichtspunkt für den Antrag vorbereiten lassen.

James Ward findet für seine Ehefrau bewundernde Worte und hebt vor allem ihre Empathie und ihre Abenteuerlust hervor: „Mein Leben ist jetzt in jeder Hinsicht besser“, so der Bräutigam über das neue gemeinsame Leben.

Eine persönliche Renaissance

Nach ihrer fünfjährigen Ehe mit Hugh Hefner, die bis zu dessen Tod im Jahr 2017 währte, scheint Crystal Harris nun ihre eigene Identität gefestigt zu haben. Sie spricht offen über ihren Prozess der Selbstfindung und betont, dass sie sich in der aktuellen Beziehung mit Ward erstmals wahrhaftig „gesehen und akzeptiert“ fühle. Damit markiert diese Hochzeit in der Abgeschiedenheit des Pazifiks nicht nur einen privaten Meilenstein, sondern auch den Abschluss einer langen Reise zu sich selbst.