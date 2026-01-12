Schlagersängerin Melissa Naschenweng hat eine große Ankündigung gemacht.

Alpenbarbie Melissa Naschenweng ist heiß begehrt. Bei Konzerten, im Fernsehen oder auf Instagram - immer wieder heizt sie mit ihrer Musik und den sexy Shows ordentlich ein.

Mehr zum Thema

Nacktshooting?

Fans wünschen sich schon eines ganz lange: Ihr Idol im "Playboy" zu sehen. Doch bislang hat die Sängerin bei keinem der Nacktshootings mitgemacht. Aber, nanu, jetzt gibt es eine große Neuigkeit!

Ab sofort erhältlich

Denn, wie Melissa auf Insta schreibt: "Ihr wolltet den Playboy" und weiter "ab sofort erhältlich". Kann es sein, dass sie sich doch klammheimlich für das Männermagazin ausgezogen hat? Einige Fans freuen sich in den Kommentarspalten bereits über diese Aussicht. Doch es ist anders...

Das steckt dahinter

Denn es handelt sich um ... eine neue Single, die "Playboy" heißt! Fans sind freudig, dass Melissa neue Musik herausgebracht hat, da tritt das Magazin in den Hintergrund.