Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
Kein Höschen? Naschenweng sorgt für Schnappatmung
© Screenshot Instgram: melissa_naschenweng

In der Therme

Kein Höschen? Naschenweng sorgt für Schnappatmung

05.01.26, 09:37
Teilen

Die Schlagersängerin sorgt auf Instagram erneut für Schnappatmung. Hier mussten ihre Insta-Follower tatsächlich sehr genau hinschauen. Zeigt sich die Schlagersängerin hier etwa gänzlich nackt?

Ist die Pop-Legende hier tatsächlich nackt? In einem Video, das sie nur auf ihrer Story postet, ist Melissa Naschenweng im Wasser zu sehen.

Der Ausschnitt von ihr im Wasser von hinten geht nur ganz kurz, rund eine Sekunde - und lässt die Follower gespannt zurückspulen! Es sieht doch wirklich so aus, als ob sie NICHTS anhat und nackt badet.

Kein Höschen? Naschenweng sorgt für Schnappatmung
© Screenshot Instagram: melissa_naschenweng

Schaut hier ein Bikinioberteil aus dem Wasser?

Bei genauerem Blick erkennt man aber das Ende ihres Bikinioberteils aus dem Wasser blitzen. Ein Oberteil hat sie also definitiv an. Und das Höschen? Ganz sicher kann man sich zwar nicht sein, aber einen sehr schwachen Umriss eines möglicherweise rosa Bikiniunterteils könnte man mit viel Mühe erkennen.

Klar ist - Melissa zieht wieder mal alle Blicke auf sich. Und genießt nebenbei ihren Winterurlaub in der Therme. Wie könnte das Jahr nicht besser starten?

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden