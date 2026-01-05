Kein Höschen? Naschenweng sorgt für Schnappatmung

Die Schlagersängerin sorgt auf Instagram erneut für Schnappatmung. Hier mussten ihre Insta-Follower tatsächlich sehr genau hinschauen. Zeigt sich die Schlagersängerin hier etwa gänzlich nackt?

Ist die Pop-Legende hier tatsächlich nackt? In einem Video, das sie nur auf ihrer Story postet, ist Melissa Naschenweng im Wasser zu sehen.

Der Ausschnitt von ihr im Wasser von hinten geht nur ganz kurz, rund eine Sekunde - und lässt die Follower gespannt zurückspulen! Es sieht doch wirklich so aus, als ob sie NICHTS anhat und nackt badet.

Schaut hier ein Bikinioberteil aus dem Wasser?

Bei genauerem Blick erkennt man aber das Ende ihres Bikinioberteils aus dem Wasser blitzen. Ein Oberteil hat sie also definitiv an. Und das Höschen? Ganz sicher kann man sich zwar nicht sein, aber einen sehr schwachen Umriss eines möglicherweise rosa Bikiniunterteils könnte man mit viel Mühe erkennen.

Klar ist - Melissa zieht wieder mal alle Blicke auf sich. Und genießt nebenbei ihren Winterurlaub in der Therme. Wie könnte das Jahr nicht besser starten?