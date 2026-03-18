Baumeister-Witwe Simone Lugner: Ist sie jetzt dem Beauty-Wahn verfallen?

Vom einstigen Naturmädel zur verkabelten Beauty-Ikone: Simone Lugner überrascht ihre Fans nun mit bizarren Einblicken in ihr neues Optimierungsprogramm.

Als oe24 Simone Lugner mit dem legendären Baumeister Richard „Mörtel“ Lugner (†91) verkuppelte, galt sie noch als das bodenständigste und natürlichste Mädel im gesamten „Streichelzoo“ des verstorbenen Playboys. Eineinhalb Jahre nach seinem Ableben scheint die Witwe jedoch endgültig Gefallen an modernen Methoden der Selbstoptimierung gefunden zu haben. Verliert Simone nun ihre einzigartige Natürlichkeit?

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Der erste Schritt: Ein bisserl mehr Fülle

Die ersten Gerüchte um eine Veränderung wurden wahr, als sich Simone erst kürzlich mit volleren Lippen präsentierte. Ihre Rechtfertigung folgte prompt: Sie habe sie sich aufspritzen lassen, aber „so natürlich wie nur möglich.“ Doch das war offenbar nur der Anfang.

Simone Lugner schwört auf die Arbeit von Dr. Sabine Apfolterer. © zVg

Die aktuelle Routine: Bizarres Kabel-Gewirr

Jetzt zeigt sich Simone Lugner mitten bei der Arbeit. Auf Instagram postete sie Fotos von sich, die einen bizarren Einblick in ihre neue Routine geben. „Hier wurde mir die Bauchmodelage angelegt, frisch mit Meridian-Gel geschmiert und gewickelt“, kommentiert sie das Bild, das sie auf einem Behandlungsbett liegend zeigt. Zu sehen ist ein türkisfarbener Bauchwickel, der von einem Gewirr aus weißen Kabeln und Sonden durchzogen ist.

Simone Lugner bei der Arbeit. © Instagram

Zugegeben, die Szenerie sieht ein bisserl gruselig aus, wie aus einem Science-Fiction-Film. Aber Simone scheint dennoch ihren Spaß daran zu haben und blickt ernst, aber entschlossen in die Kamera.

Simone erklärt, wie die Behandlung funktioniert. © Instagram

Große Frage: Werbung oder Wahn?

Die große Frage, die sich nun viele stellen: Ist das alles nur clevere Werbung für ihren Arbeitgeber „Körperglanz & Shape Line“? Oder ist die Witwe, die einst als die natürlichste Wahl des Baumeisters galt, nun dem gleichen Beauty-Wahn erlegen wie so viele ihrer Vorgängerinnen? Immerhin war Mörtels Streichelzoo dafür bekannt, dass die Damen nach kurzer Zeit oft den gleichen, künstlichen Look annahmen. Verliert Simone nun ihre Einzigartigkeit im Bestreben, wie ihre Vorgängerinnen auszusehen?