17-Jähriger sticht auf schlafendes Ehepaar ein: Mann tot, Frau verletzt

In Sankt Peter am Ottersbach (Bezirk Südoststeiermark) ist es in der Nacht auf Donnerstag zu einer tödlichen Gewalttat in einem Einfamilienhaus gekommen.

Ein 17-Jähriger dürfte in der Nacht auf Mittwoch in ein Haus eines älteren Ehepaares in St. Peter am Ottersbach (Bezirk Südoststeiermark) eingedrungen sein und dort auf beide eingestochen haben. Die 80-jährige Frau konnte selbst den Notruf wählen, obwohl sie verletzt war. Für ihren 84-jährigen Ehemann kam die Hilfe allerdings zu spät. Er starb noch im Haus an seinen schweren Verletzungen, teilte die Polizei mit. Der 17-jährige Verdächtige wurde wenig später festgenommen.

Jugendlicher festgenommen

Der Bursche soll laut ersten Informationen gegen 2.45 Uhr in das Haus des Ehepaares eingedrungen sein. Dort griff er beide mit einem Messer an. Die Frau setzte selbst die Rettungskette in Gang, obwohl sie schwere Verletzungen davongetragen hatte. Die Einsatzkräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Ihr Gesundheitszustand sei stabil, hieß es Mittwochfrüh. Indessen nahmen Polizisten den 17-jährigen Verdächtigen nach kurzer Fahndung fest.

Die mutmaßliche Tatwaffe wurde bei ihm sichergestellt. "Die Ermittlungen zum genauen Tathergang sowie zum Motiv wurden vom Landeskriminalamt Steiermark übernommen. Eine Vernehmung des Jugendlichen steht derzeit noch aus", so die Polizei in der Früh.