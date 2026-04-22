Party-Bim & Events: Wiener Linien bringen Song Contest auf Schiene

Wenn beim Song Contest im Mai die ganze Welt auf die Stadthalle blickt, sorgen die Wiener Linien für dichte Intervalle und ein spezielles Rahmenprogramm für alle Fahrgäste. Vom Karlsplatz bis zur Party-Bim auf der Linie 49 wird das gesamte Netz zur Fanzone umfunktioniert.

Die Wiener Linien rüsten sich für das musikalische Großereignis des Jahres. In wenigen Tagen wird ganz Wien zur Bühne für Musiker aus aller Welt und das Öffi-Netz zum wichtigsten Zubringer für die Fans zu den ESC-Hotspots. Die U-Bahnen sind in einem dichteren Intervall unterwegs, damit Fans und Gäste bequem und stressfrei zu allen Veranstaltungen gelangen. Im Bereich der Stadthalle werden die Straßenbahnlinien 6, 18 und 49 verlängert. "Zum Song Contest präsentiert Wien auch seine moderne Öffi-Infrastruktur", betont Monika Unterholzner, stellvertretende Generaldirektorin Wiener Stadtwerke.

Zusätzlich gibt es auch ganz besondere Aktivitäten für Fans und Fahrgäste. "Die Wiener Linien bringen ihre Fahrgäste nicht nur rasch und sicher von A nach B, sondern schaffen mit Party-Bim, Live-Musik der U-Bahn-Stars oder Selfie-Spots im Netz am Weg zum Public Viewing gute Stimmung in der ganzen Stadt", so Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) die sich beim gesamten Öffi-Team für den Einsatz bedankt.

49er wird zur Song-Contest-Bim

Ein besonderes Programm-Highlight ist die "WL x Song Contest" - Bim auf der Linie 49, die zu den Halbfinalen am 12. und 14. Mai sowie zum Finale am 16. Mai als rollende Bühne zwischen Volkstheater und Stadthalle pendelt. Neben musikalischer Unterhaltung in der Bim erwarten die Fans auch entlang der Route zahlreiche Events, bei denen weitergefeiert und getanzt werden kann. An den Finaltagen ist die Party-Bim zwischen 14:00 und 22:00 Uhr unterwegs. Ein zusätzliches Ticket ist dafür nicht notwendig.

Jam Sessions & Sing-Alongs

Während der ESC-Woche zwischen dem 11. und 16. Mai wird die Party-Bim zusätzlich am Karlsplatz an ausgewählten Tagen zur stationären "Sound Lounge". Bei Jam Sessions am treten unterschiedliche Größe als "Spontanband" auf und spielen improvisierte Konzerte. Bei den Sing-Alongs verwandelt sich die Bim am 13. und 15. Mai in eine Karaoke-Bühne für alle, auf der bekannte ESC-Klassiker und Hits gesungen werden.

Vom 4. bis 16. Mai lautet das Motto bei den U-Bahn-Stars "70 Jahre ESC". Während des Song Contest wird der Karlsplatz zur "Open Stage", auf der auch internationale Künstlerinnen und Künstler auftreten. Ein weiteres Highlight wird auch ein neuer Pop-Up-Standort am Urban-Loritz-Platz.

Ergänzende Durchsagen für ESC-Hotspots

Die Wiener Linien zeigen heuer Flagge und lassen rund 550 Straßenbahnen mit den Fahnen des Eurovision Song Contest durch die Bezirke fahren. Damit sich die Gäste aus aller Welt zurechtfinden, gibt es an zentralen Knotenpunkten zusätzliche Durchsagen auf Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch und Französisch. Vor allem die Linie U2 wird zur zentralen Verbindung und führt die Fahrgäste mit Ansagen wie "Rathaus, Eurovision Village" oder "Praterstern-EuroClub" direkt zu den Schauplätzen. Auch der Halt "Urban-Loritz-Platz-Eurovision Main Venue" wird extra ausgerufen, damit jeder den Weg zur Stadthalle findet.

"Besonders freut mich auch, dass so viele Wiener Verkehrsmittel im Song-Contest-Design unterwegs sind. Sie alle – von Straßenbahnen, über U-Bahnen bis hin zu Bussen – sind rollende Botschafter des größten Musikfests der Welt", sagt Michael Krön, Executive Producer des Eurovision Song Contest 2026.