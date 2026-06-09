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Mitmachen bei den Blaulichttage im HUMA ELEVEN
Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr gehen die Blaulichttage im HUMA ELEVEN in Wien-Simmering in die zweite Runde. Am 19. und 20. Juni präsentieren zahlreiche Einsatz- und Blaulichtorganisationen ihre Arbeit und gewähren spannende Einblicke in ihren oft herausfordernden Alltag.
Einsatzkräfte zum Anfassen
Am Freitag von 10 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 10 bis 17 Uhr stehen jene Menschen im Mittelpunkt, die täglich für die Sicherheit und Hilfe anderer im Einsatz sind. Besucher haben die Möglichkeit, Polizei- und Rettungsfahrzeuge aus nächster Nähe zu besichtigen, Ausrüstungen anzuprobieren und an interaktiven Stationen selbst aktiv zu werden.
Dabei wird anschaulich vermittelt, wie wichtig Teamarbeit, Fachwissen und schnelle Entscheidungen im Ernstfall sind.
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Hundeshows als besonderes Highlight
Ein Höhepunkt des Programms sind die Vorführungen der Österreichischen Rettungshundebrigade sowie der Rettungshundestaffel Simmering. Die speziell ausgebildeten Hunde zeigen dabei ihr Können und geben Einblicke in die anspruchsvolle Arbeit der Personensuche und Rettung.
Zahlreiche Organisationen vertreten
Zu den teilnehmenden Organisationen zählen die Polizei, das Rote Kreuz, die Helfer Wiens, die Rettungshundestaffel des Samariterbundes Simmering, die Wasserrettung, die Wiener Linien, die Österreichische Rettungshundebrigade sowie die Österreichische Tierrettung.
Weitere Infos auf www.huma-eleven.at
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