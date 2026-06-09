Mitmachen bei den Blaulichttage im HUMA ELEVEN

Einsatzfahrzeuge, Hundeshows und Mitmach-Stationen: Bei den Blaulichttagen im HUMA ELEVEN können Besucher am 19. und 20. Juni die Arbeit von Einsatzorganisationen hautnah erleben.

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Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr gehen die Blaulichttage im HUMA ELEVEN in Wien-Simmering in die zweite Runde. Am 19. und 20. Juni präsentieren zahlreiche Einsatz- und Blaulichtorganisationen ihre Arbeit und gewähren spannende Einblicke in ihren oft herausfordernden Alltag.

Bei den Blaulichttagen wartet ein buntes Programm mit Blick in Einsatzfahrzeuge © Robert Fritz

Einsatzkräfte zum Anfassen

Am Freitag von 10 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 10 bis 17 Uhr stehen jene Menschen im Mittelpunkt, die täglich für die Sicherheit und Hilfe anderer im Einsatz sind. Besucher haben die Möglichkeit, Polizei- und Rettungsfahrzeuge aus nächster Nähe zu besichtigen, Ausrüstungen anzuprobieren und an interaktiven Stationen selbst aktiv zu werden.

Dabei wird anschaulich vermittelt, wie wichtig Teamarbeit, Fachwissen und schnelle Entscheidungen im Ernstfall sind.

Hundeshows als besonderes Highlight

Top-Programm mit Hundeshows und Rettungshunde streicheln © Robert Fritz

Ein Höhepunkt des Programms sind die Vorführungen der Österreichischen Rettungshundebrigade sowie der Rettungshundestaffel Simmering. Die speziell ausgebildeten Hunde zeigen dabei ihr Können und geben Einblicke in die anspruchsvolle Arbeit der Personensuche und Rettung.

Erste Hilfe entscheidet - Reanimationsübung © Robert Fritz

Zahlreiche Organisationen vertreten

Zu den teilnehmenden Organisationen zählen die Polizei, das Rote Kreuz, die Helfer Wiens, die Rettungshundestaffel des Samariterbundes Simmering, die Wasserrettung, die Wiener Linien, die Österreichische Rettungshundebrigade sowie die Österreichische Tierrettung.

Weitere Infos auf www.huma-eleven.at