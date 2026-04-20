Song Contest sorgt im KHM für Party zwischen alten Meistern

Im Rahmen des Eurovision Song Contest 2026 verwandelt sich das Kunsthistorisches Museum in eine außergewöhnliche Bühne zwischen Hochkultur und Pop.

Als offizielles Side Event des Eurovision Song Contest bringt das KHM die Energie des internationalen Musikereignisses während der ESC-Woche direkt in die historischen Räume des Museums. ESC-Fans erwartet eine kuratierte Entdeckungstour durch die Sammlungen, bei der Musik als künstlerisches Motiv im Mittelpunkt steht – von gemalten Darstellungen bis zu mechanischen Klangobjekten.

ESC-Special Edition Kunstschatzi

Am 13. Mai wird das Museum bei "Kunstschatzi goes Eurovision Song Contest" zudem selbst zur stimmungsvollen Eventlocation: Die Kuppelhalle verwandelt sich in eine stilvolle Cocktail- und DJAtmosphäre mit Eurovision-Sounds und internationalem Flair, geführt wird an jene Orte im KHM, wo der Rhythmus des ESC besonders stark pulsiert. "Mit diesen Formaten zeigen wir, dass große Kunst und große Emotionen keine Gegensätze sind, sondern sich gegenseitig verstärken. Der ESC steht für ein geeintes Europa – und genau diese Idee ist auch in unserer Sammlung tief verankert," freut sich Generaldirektor Jonathan Fine.

© KHM/Jonas Tiller

Der Event ist Teil eines umfassenden Rahmenprogramms, das Wien während des Eurovision Song Contest 2026 in eine kulturelle Bühne verwandelt. Neben den Live-Shows in der Wiener Stadthalle

wird die gesamte Stadt mit Ausstellungen, Partys und innovativen Vermittlungsformaten bespielt.

Das Kunsthistorische Museum positioniert sich dabei bewusst als Ort zeitgenössischer Vermittlung: Historische Werke werden im Kontext aktueller Popkultur neu lesbar gemacht – mit einem Augenzwinkern, aber auch mit einem klaren kulturpolitischen Statement für ein offenes, verbindendes Europa. Fine: "Wir laden unser Publikum ein, Kunst neu zu hören – und Musik neu zu sehen. Zwischen Renaissance und Eurovision entstehen überraschende Verbindungen, die zeigen, wie zeitlos kulturelle Ausdrucksformen sind." Der Eintritt beinhaltet neben dem Eventprogramm auch den Zugang zu den Sammlungen des Museums.