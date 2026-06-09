Diese Wiener Lokale zeigen die Fußball-WM

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In genau zwei Tagen geht es in Mexiko-Stadt los. Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 beginnt und sorgt in Wien trotz der großen Zeitverschiebung für viel Vorfreude.Weil die gewohnten Groß-Public-Viewings auf dem Rathausplatz oder in der Strandbar Hermann heuer ausfallen, verlagert sich das kollektive Mitfiebern in die vielen Grätzl-Lokale und Gastgärten. Rund 40 Prozent der Wiener Gastronomiebetriebe zeigen die Spiele auf Leinwänden und Fernsehern im Innenbereich oder im Schanigarten.

Match zum Frühstück und lange Fußball-Nächte

Die ungewohnten Ankickzeiten fordern die Fans heraus, doch Wiens Wirte haben kreative Lösungen parat. Für das erste Match der österreichischen Nationalelf gegen Jordanien am 17. Juni um 6 Uhr früh sperren viele Lokale extra zeitig auf. Das Café Sperl lädt zum Public-Viewing mit einer eigenen Kaffeemischung fürs Nationalteam und verlost vor Ort sogar Trikots. Gleich ums Eck bietet das Café Drechsler ein spezielles Frühstücksmenü mit Omelett-Sandwiches und Mini-Leberkässemmeln für die Fans an. Auch das Salettl am Campus öffnet an diesem Tag bereits um 5:30 Uhr seine Pforten für das sportliche Frühstück.

Wer das entscheidende Gruppenspiel gegen Algerien am 28. Juni um 4 Uhr früh sehen will, muss ebenfalls nicht alleine zu Hause auf der Couch sitzen. Die Prater Alm im 2. Bezirk überträgt alle Österreich-Matches live und sperrt dafür für die Fans sogar außerhalb der regulären Zeiten auf. Auch das Lokal Stadtboden in der Krugerstraße zeigt diese nächtliche Zitterpartie und bietet von 26. Juni an echte All-night-long-Events an. Im Crossfield’s Australian Pub setzt man ebenfalls auf eine Mischung aus frühen Frühstücks-Sessions und langen Abenden auf insgesamt zehn Bildschirmen.

Sperrstunden-Frust vor der WM

Ganz einfach ist die Umsetzung für die Betriebe wegen der Zeitverschiebung allerdings nicht, da die gesetzlichen Rahmenbedingungen engen Auftritten Grenzen setzen. "Bei vielen Spielen müssen die Lokale geschlossen sein, einfach aufgrund der Sperrstunden-Regelungen", erklärt Thomas Peschta, Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer.

Bürgermeister Michael Ludwig, Gastronomie-Obmann Thomas Peschta und WKW-Präsident Walter Ruck © Florian Wieser / WKW

Dennoch ist die Zuversicht bei den Verantwortlichen der Sparte groß. "Die Wiener Gastronomie hat schon oft bewiesen, was sie aus sich bietenden Gelegenheiten machen kann. Zuletzt hat sie dazu beigetragen, dass der Songcontest zu einem großen Erfolg für Wien wurde, jetzt werden sie bei der Fußball-WM zeigen, wie man die Freude über Österreichs Teilnahme beim gemeinsamen WM-Schauen noch steigern kann“, betont Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien.

Auch die Politik sieht das enorme Potenzial für die heimische Wirtschaft und das soziale Zusammenleben. "Dass zahlreiche Betriebe die Fußball-Weltmeisterschaft für ihre Gäste erlebbar machen, zeigt einmal mehr das Engagement der Wiener Unternehmerinnen und Unternehmer", hält Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) fest.

Cevapcici am Donauturm und Schweizer Käse in der City

Für Fans internationaler Teams gibt es in Wien ganz besondere Schmankerl zu entdecken. Das Käsegeschäft Der Schweizer in der Wollzeile zeigt die Partien der Schweiz im Schanigarten mit originalem Schweizer Fernsehkommentar und serviert dazu passende Spezialitäten aus den Alpen. Wer es kulinarisch herzhaft mag, pilgert zum Immersive Center am Donauturm, wo es beim Spiel zwischen Bosnien und Kanada am 12. Juni sogar kostenlose Cevapcici für die Gäste gibt.

Wer die Matches lieber im ganz großen Stil im Kinosessel verfolgen möchte, ist im Village Cinema Wien Mitte oder im Cineplexx Donau Zentrum richtig, denn dort laufen ausgewählte Highlights auf der riesigen Kinoleinwand. Als offizieller Treffpunkt für das ORF-Public-Viewing fungiert heuer das Francis im Althan Quartier am Franz-Josefs-Bahnhof, wo auf einer großen Outdoor-Plaza Platz für bis zu 500 Fans geboten wird. Sogar beim kommenden Donauinselfest Anfang Juli werden zwei Sechzehntelfinal-Spiele live übertragen.

Riesiger Optimismus bei Wirten

Der Glaube an die österreichischen Kicker ist unter den Gastronomen jedenfalls enorm hoch. Eine Umfrage der Wirtschaftskammer zeigt, dass mehr als 80 Prozent der Wirte fest davon überzeugt sind, dass die Nationalelf die Gruppenphase übersteht. Ein kleiner Teil von knapp 6 Prozent glaubt sogar an den ganz großen Coup und tippt auf Österreich als kommenden Weltmeister. Dem amtierenden Champion Argentinien trauen hingegen nur gut 5 Prozent die erfolgreiche Titelverteidigung zu.

Die Fachgruppe Gastronomie in der Wiener Wirtschaftskammer hat eine Liste mit teilnehmenden Betrieben zusammengetragen und veröffentlicht. Sie ist unter www.wm-publicviewing.wien zu finden.