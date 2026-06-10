Bau-Brüder von Immo-Trio niedergestochen

Eine Aussprache wegen einer offenen Rechnung - es ging um mehr als 100.000 Euro - zwischen Bau- und Immobilienunternehmern endete in Ottakring blutig.

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Wien. Genaues weiß man (noch) nicht - Faktum ist nur, dass zwei nordmazedonische Bauunternehmer, die sich aufs Renovieren von Wohnungen in Wien spezialisiert haben, von zwei Albanern, die wiederum mit dem Vertrieb, Verkauf und der Vermietung von sanierten Unterkünften ihr Geld verdienen, Geld forderten, das von den Geschäftspartnern offenbar allzu forsch eingefordert wurde.

Zur Aussprache traf man einander am Dienstag in den Büroräumlichkeiten der Nordmazedonier in Ottakring. Dort erschienen die beiden Geschäftsführer des Immobilienunternehmens gemeinsam mit einem weiteren Albaner. Die drei Kosovaren sollen dann gegen die Bauunternehmer schwer handgreiflich geworden sein. Ein 38-Jähriger kam mit mehreren Schnittverletzungen in ein Krankenhaus, sein 41-jähriger Bruder erlitt leichte Schnittverletzungen sowie Abschürfungen und Prellungen.

Danach flüchteten die Angreifer, nach denen jetzt gefahndet wird.