Fahrerflucht nach Horror-Unfall: Peugeot-Lenker im Visier

Die Polizei sucht derzeit nach einem Lenker eines gelben Peugeots.

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Nach dem schweren Verkehrsunfall mit Fahrerflucht Ende Mai in Graz gibt es nun neue Erkenntnisse. Die Ermittler konnten das mutmaßlich beteiligte Fahrzeug genauer eingrenzen und hoffen nun auf entscheidende Hinweise aus der Bevölkerung. Der Unfall ereignete sich am 27. Mai im Bereich der Kreuzung Auf der Tändelwiese, Herrgottwiesgasse und Puchstraße.

62-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Gegen 10.06 Uhr hielt sich ein 62-jähriger Fußgänger auf einer Verkehrsinsel nahe einer Trafik auf. Dort dürfte er im Bereich eines Taxistandplatzes von einem vorbeifahrenden Auto erfasst worden sein. Durch den heftigen Zusammenstoß erlitt der Mann lebensbedrohliche Verletzungen. Der Lenker oder die Lenkerin des Fahrzeugs fuhr nach dem Unfall jedoch weiter, ohne anzuhalten oder Hilfe zu leisten.

Polizei fahndet nach gelbem Peugeot

Laut den aktuellen Ermittlungen handelt es sich bei dem gesuchten Fahrzeug um einen gelben Peugeot 208 aus den Baujahren 2020 bis 2024 mit einem Kennzeichen aus dem Bezirk Graz-Umgebung.

Das Auto soll mit Stahlfelgen und Radkappen ausgestattet sein. Zudem dürften sich Beschädigungen an der Fahrzeugfront, auf der rechten Seite sowie am rechten Vorderreifen befinden.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Fahrzeug beziehungsweise zur fahrerflüchtigen Person machen können, dringend um Kontaktaufnahme. Die Ermittlungen laufen weiter.