Todesrätsel
Polizei ermittelt: Leichenfund in Klagenfurt
Ktn. Laut ersten Erkenntnissen wurden bei dem Toten Kopfverletzungen festgestellt - laut 5min.at wurde die Leiche am Kalmusweg aufgefunden -, weshalb Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden kann.
Auch interessant
Details zur Auffindesituation wurden zunächst ebenso wenig bekannt gegeben, wie die Identität des Toten. Auch wie lange der Tote bereits vor Ort in der Werkstatt seines Wohnhauses gelegen war, ist noch unklar.
Eine gerichtsmedizinische Untersuchung wurde beantragt, noch im Laufe des Nachmittags soll es neue Erkenntnisse geben, so ein Polizeisprecher. Auch Spürhunde stehen im Einsatz. Das Gebiet rund um das betreffende Gebäude, das weithin sichtlich gerade saniert bzw. renoviert wird, wurde weiträumig abgesperrt.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden