Polizei ermittelt: Leichenfund in Klagenfurt

In einem Gebäude im Osten von Klagenfurt ist am Mittwochvormittag eine männliche Leiche gefunden worden.

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Ktn. Laut ersten Erkenntnissen wurden bei dem Toten Kopfverletzungen festgestellt - laut 5min.at wurde die Leiche am Kalmusweg aufgefunden -, weshalb Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden kann.

Details zur Auffindesituation wurden zunächst ebenso wenig bekannt gegeben, wie die Identität des Toten. Auch wie lange der Tote bereits vor Ort in der Werkstatt seines Wohnhauses gelegen war, ist noch unklar.

Das Haus, in dem der Tote gefunden wurde, wird gerade umgebaut bzw. saniert. © google maps

Eine gerichtsmedizinische Untersuchung wurde beantragt, noch im Laufe des Nachmittags soll es neue Erkenntnisse geben, so ein Polizeisprecher. Auch Spürhunde stehen im Einsatz. Das Gebiet rund um das betreffende Gebäude, das weithin sichtlich gerade saniert bzw. renoviert wird, wurde weiträumig abgesperrt.