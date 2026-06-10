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Fahndung

Polizei sucht schick gekleideten Ladendieb

© LPD NÖ
Der Mann soll mithilfe einer präparierten Jacke Parfums geklaut haben.
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Nach einem Parfüm-Diebstahl in Aspang-Markt im Bezirk Neunkirchen bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Ein bislang unbekannter Mann, auf dem Fahndungsbild mit Küchenrollen zu sehen, soll am 4. Mai in einem Geschäft mehrere Parfüms gestohlen haben. Dabei soll er eine präparierte Jacke verwendet haben, um die Waren unbemerkt aus dem Geschäft zu schaffen.

Beute im Wert von über 300 Euro

Der Wert des Diebesguts liegt laut Ermittlungen bei mehr als 300 Euro. Zur Identifizierung des Verdächtigen wurde nun auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ein Fahndungsfoto veröffentlicht. Darauf ist ein gepflegt und elegant gekleideter Mann zu sehen.

Polizei hofft auf Hinweise

Die Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter läuft weiterhin. Wer den Mann auf dem veröffentlichten Bild erkennt oder Angaben zu seiner Identität beziehungsweise seinem Aufenthaltsort machen kann, wird ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Aspang unter der Telefonnummer 059/1333351 zu melden. Die Behörden hoffen nun auf entscheidende Hinweise aus der Bevölkerung, um den Fall rasch aufklären zu können.

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