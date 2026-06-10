TV
E-Paper
Österreich

Mit Waffe bedroht

Post-Räuber war zu gierig: In Filiale verhaftet

Der Räuber wurde noch in der Filiale verhaftet.
© TZ ÖSTERREICH / Singer
Eine Mitarbeiterin erlitt einen Schock.
OE24 auf Google bevorzugen

Wien. In einer Postfiliale in Döbling ist es am Dienstag zu einem bewaffneten Raub gekommen. Ein Maskierter stürmte die Post und bedrohte die Angestellten mit einer täuschend echt wirkenden Waffe. Er verlangte Bargeld und versucht. Die Mitarbeiter übergaben daraufhin Geld aus den Kassen, das in einem Sack verstaut wurde.

Auch interessant

Polizei ermittelt: Leichenfund in Klagenfurt

ÖBB-Baustelle: Arbeiter stürzt in Grube

Schwer verletzte Frau im Pyjama im Stiegenhaus

Nach Messer-Attacke: Dieser Inder (26) wird gesucht

Räuber wollte noch mehr Geld

Mit der Beute gab sich der Räuber jedoch nicht zufrieden. Er forderte weiteres Bargeld aus dem Tresor. Nachdem ihm erklärt wurde, dass sich dort kein Geld befinde, ging er selbst in den hinteren Bereich der Filiale, um dies zu kontrollieren. Danach kehrte er in den Kundenbereich zurück und wollte mit  der Beute flüchten. Zu diesem Zeitpunkt war allerdings die Polizei bereits alarmiert worden. Nur rund drei Minuten später trafen die ersten Einsatzkräfte am Tatort ein.

Festnahme direkt in der Filiale

Noch bevor der Verdächtige das Gebäude verlassen konnte, klickten die Handschellen. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 60-jährigen Österreicher. Wie sich später herausstellte, war die verwendete Waffe keine echte Schusswaffe, sondern eine Luftdruckpistole.

Für die Angestellten war der Vorfall dennoch eine enorme Belastung. Eine Mitarbeiterin erlitt eine Panikattacke und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Landeskriminalamt Wien hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Gedenken ein Jahr nach Graz-Amoklauf

Schwer verletzte Frau im Pyjama im Stiegenhaus

Polizei ermittelt: Leichenfund in Klagenfurt

Betrüger-Bote zu fünf Jahren Haft verurteilt

Alte Bauernregel: Jetzt drohen 40 Tage Regen

Post-Räuber war zu gierig: In Filiale verhaftet

Fahrerflucht nach Horror-Unfall: Peugeot-Lenker im Visier

Mord-Prozess gegen Gruftie-Mädchen (14)

ÖBB-Baustelle: Arbeiter stürzt in Grube

Nach Messer-Attacke: Dieser Inder (26) wird gesucht