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Österreich

Gewaltverbrechen?

Schwer verletzte Frau im Pyjama im Stiegenhaus

© TZ Oesterreich / Führich
Das Opfer, eine Frau Anfang 30, erlitt - möglicherweise durch ein Gewaltverbrechen - so schwere Kopfverletzungen, dass sie das Gedächtnis an die letzten zwei Wochen verloren hat.
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Wien. Wie die Polizei bekannt gibt, wurde die Frau am Montag, 01.06.2026, vor ihrer Wohnung im 4. Bezirk in der Weyringergasse schwer verletzt im Stiegenhaus aufgefunden. Sie war dort im Pyjama und barfuß kollabiert und wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Aufgrund der mysteriösen und mehr als verdächtigen Auffindungssituation kann auch ein Gewaltverbrechen derzeit nicht ausgeschlossen werden. Was aber genau in der Nacht vom Sonntag auf den Montag passiert ist, ist völlig unklar - da das Opfer keinerlei Erinnerungen an den Abend bzw. die Nacht hat bzw. ein Blackout über einen längeren Zeitraum hat. Das Letzte, das sie noch weiß, ist, dass sie vor zwei Wochen auf Urlaub gewesen und heim nach Wien gekommen war.

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Die Weyringergasse im 4. Bezirk beim Belvedere und nahe des Hauptbahnhofes. © Google Maps

Die Exekutive ersucht nun dringend um Hinweise aus der Bevölkerung. Sollte sich jemand im Zeitraum vom 31.05.2026, 23:00 Uhr bis 01.06.2026, 06:00 Uhr im Bereich der Weyringergasse, im 4. Bezirk, aufgehalten haben und dabei Beobachtungen im Zusammenhang mit einer jungen Frau gemacht haben – sie war, wie gesagt, nur mit einem Pyjama, bestehend aus einem orangefarbenen kurzen Oberteil und dunkelblauen kurzen Shorts bekleidet und barfuß –, werden sachdienliche Hinweise (auch vertraulich) an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, unter der Telefonnummer 01 31310 43800 erbeten.

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