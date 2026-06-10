Gewitter im Anmarsch: Experte warnt

In weiten Teilen des Landes steht ein massiver Wetterumsturz bevor. Meteorologen erwarten ein schweres Unwetter in Österreich mit Sturmböen, Gewittern und lokal extremen Regenmengen.

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Noch im Laufe des Mittwochs droht ein Unwetter in Österreich, bei dem mit Starkregen, Gewitter und Sturmböen zu rechnen ist. Das Land liegt zur Wochenmitte unter dem Einfluss eines Randtiefs über Norditalien.

Aus diesem Grund sind vor allem im Südwesten sowie im Bereich der Tauern größere Regenmengen zu erwarten, während die Temperaturen überall spürbar zurückgehen. Laut UBIMET-Experte Marcus Rubel dominieren am Mittwochnachmittag die Wolken. Besonders im Süden und im zentralen Bergland regnet es zeitweise kräftig, wobei in Osttirol und Kärnten vereinzelte Gewitter eingelagert sind. Im Osten und Südosten fällt dagegen vorübergehend nur wenig Regen. Gegen Abend ziehen von Unterkärnten bis ins Mittelburgenland teils kräftige Schauer und Gewitter mit lokalen stürmischen Böen durch. Am späten Abend wird es bei auffrischendem Nordwestwind auch im Nordosten nass.

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Regen lässt nachts nach

In der Nacht auf Donnerstag regnet es in der Osthälfte zunächst noch anhaltend und vorübergehend kräftig, während im Westen die trockenen Abschnitte überwiegen. In der zweiten Nachthälfte lässt der Regen überall nach, bevor zum Morgen hin an der Alpennordseite neuerlich einzelne Schauer aufziehen. Der Wind weht im Nordosten und am Alpenostrand lebhaft bis kräftig aus Nordwest. Der Donnerstag bringt an der Alpennordseite viele Wolken und im Laufe des Tages gewittrige Regenschauer. Im Süden und Osten gehen dagegen nur vereinzelte Schauer nieder, und die Wolken lockern zeitweise auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 und 23 Grad.

Unbeständiger Start ins Wochenende

Der Freitag hat in der Osthälfte noch einen sonnigen Start zu bieten. Im Westen ziehen hingegen schon zu Beginn viele Wolken durch, und es setzt gebietsweise leichter Regen ein, der sich tagsüber ostwärts ausbreitet. Trocken und zeitweise sonnig bleibt es am ehesten im Südosten. Von Vorarlberg bis ins Nordburgenland weht mäßiger bis lebhafter West- bis Nordwestwind, wobei maximal erneut 14 bis 23 Grad erreicht werden. Am Samstag geht es nach Osten zu stark bewölkt in den Tag. Besonders von den Kitzbüheler Alpen bis ins Mittelburgenland sowie nördlich davon fällt schauerartiger Regen, der von einzelnen Gewittern begleitet wird.

Sonne bringt freundliches Wetter

Recht freundlich zeigt sich das Wetter am Samstagnachmittag bereits im Westen und Süden, bevor sich die Wetterbesserung auch in der Osthälfte durchsetzt und der trockene Charakter überwiegt. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 29 Grad. Am Sonntag halten sich entlang der Alpennordseite anfangs noch ein paar Wolken, ansonsten verläuft der Start in den Tag recht freundlich. Auch untertags kommt die Sonne nicht zu kurz und wechselt sich mit lockeren Quellwolken ab. Dabei steigt die Schauer- und Gewitterneigung inneralpin sowie im Süden an, während die Höchstwerte 19 bis 28 Grad erreichen.