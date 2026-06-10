Mehrere Meter tief
ÖBB-Baustelle: Arbeiter stürzt in Grube
Zu einem größeren Rettungseinsatz kam es am Mittwochvormittag auf einer ÖBB-Baustelle in Ebenfurth. Ein Bauarbeiter war aus bislang unbekannter Ursache von einer Leiter mehrere Meter tief in eine Baugrube gestürzt. Dabei wurde der Mann am Fuß verletzt
Aufgrund des Unfallhergangs wurden das Rote Kreuz sowie die Freiwilligen Feuerwehren Ebenfurth und Haschendorf alarmiert. Während die Sanitäter die Erstversorgung des Verletzten übernahmen, bereiteten die Feuerwehrkräfte die technische Rettung vor.
Anschließend wurde der Verletzte mithilfe einer Korbschleiftrage der Feuerwehr und eines auf der Baustelle vorhandenen Krans aus der Baugrube gehoben. Nach der erfolgreichen Rettung wurde der Mann vom Roten Kreuz zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.
Die genaue Unfallursache ist derzeit noch unklar, es wird ermittelt.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden