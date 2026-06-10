ÖBB-Baustelle: Arbeiter stürzt in Grube

Der Bauarbeiter wurde bei dem Unfall am Fuß verletzt und musste geborgen werden.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Zu einem größeren Rettungseinsatz kam es am Mittwochvormittag auf einer ÖBB-Baustelle in Ebenfurth. Ein Bauarbeiter war aus bislang unbekannter Ursache von einer Leiter mehrere Meter tief in eine Baugrube gestürzt. Dabei wurde der Mann am Fuß verletzt

Aufgrund des Unfallhergangs wurden das Rote Kreuz sowie die Freiwilligen Feuerwehren Ebenfurth und Haschendorf alarmiert. Während die Sanitäter die Erstversorgung des Verletzten übernahmen, bereiteten die Feuerwehrkräfte die technische Rettung vor.

Anschließend wurde der Verletzte mithilfe einer Korbschleiftrage der Feuerwehr und eines auf der Baustelle vorhandenen Krans aus der Baugrube gehoben. Nach der erfolgreichen Rettung wurde der Mann vom Roten Kreuz zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die genaue Unfallursache ist derzeit noch unklar, es wird ermittelt.