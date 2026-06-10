Nach Messer-Attacke: Dieser Inder (26) wird gesucht

Die beiden Opfer des Angriffs schwebten in Lebensgefahr.

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Vier Inder waren am 30. Mai am Viktor-Adler-Platz heftig aneinandergeraten. Dabei soll ein 25-Jähriger plötzlich ein Messer gezogen und zwei seiner Landsmänner (31 und 28 Jahre alt) brutal attackiert haben.

Das ältere Opfer wurde nach der notfallmedizinischen Versorgung in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht. Laut Polizei bestand nach der Attacke Lebensgefahr. Auch der zweite Verletzte wurde in ein Spital gebracht und schwebte in Lebensgefahr.

Hinweise zum Tatverdächtigen erbeten

Schnell war der Angreifer identifiziert. Der junge Mann konnte aber bis jetzt noch nicht gefunden werden. Deshalb hat die Wiener Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lichtbilder des mutmaßliche Messer-Angreifers veröffentlicht.

Sachdienliche Hinweise, insbesondere ob der 26-Jährige gesehen wurde oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort (auch vertraulich) werden an das Landeskriminalamt Außen stelle Süd, unter der Telefonnummer 01-31310-57800 erbeten.