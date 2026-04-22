Betrunkene Lenkerin und Beifahrer in Götzendorf schwer verletzt

Eine betrunkene Lenkerin ist in der Nacht auf Mittwoch in Götzendorf an der Leitha (Bezirk Bruck an der Leitha) mit ihrem Pkw von der B15 abgekommen und verunfallt.

Polizeiangaben zufolge wurde der 41-jährige Beifahrer schwer verletzt, die Frau am Steuer erlitt ebenso Blessuren. Die Niederösterreicherin ist ihren Führerschein vorläufig los, es ergehen Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft und die Staatsanwaltschaft Korneuburg.

Ins Landesklinikum Baden verbracht

Ereignet hatte sich der Unfall am Dienstag kurz vor 23.00 Uhr. Die 56-Jährige hatte die Kontrolle über das Auto verloren, der Wagen kam daraufhin in einem angrenzenden Waldgebiet zum Stillstand. Die Frau und der Beifahrer wurden in das Landesklinikum Baden gebracht.