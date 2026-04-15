Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 70.70 aktien up +2.32% Andritz AG 67.80 aktien equal +0% BAWAG Group AG 155.00 aktien up +2.11% CA Immobilien Anlagen AG 26.350 aktien up +0.76% DO & CO Aktiengesellschaft 182.20 aktien down -0.55% EVN AG 28.400 aktien down -0.18% Erste Group Bank AG 106.30 aktien up +0.09% Lenzing AG 24.250 aktien down -0.41% OMV AG 58.25 aktien down -0.94% Oesterreichische Post AG 34.550 aktien up +1.47% PORR AG 39.300 aktien down -2.96% Palfinger AG 36.650 aktien down -0.95% Raiffeisen Bank Internat. AG 46.120 aktien up +0.52% SBO AG 36.650 aktien down -1.61% STRABAG SE 88.10 aktien down -6.48% UNIQA Insurance Group AG 16.760 aktien down -1.18% VERBUND AG Kat. A 63.50 aktien down -0.55% VIENNA INSURANCE GROUP AG 67.40 aktien down -0.44% Wienerberger AG 24.780 aktien down -2.21% voestalpine AG 41.980 aktien down -1.78%
  1. oe24.at
  2. Business
ID Austria
© X

Pass-Revolution

Mega-Update für ID Austria: Das ändert sich jetzt

15.04.26, 20:32
Teilen

Reisepass nicht dabei? Künftig könnte das kaum noch ein Problem sein. Ein großes Update macht die ID Austria zur Grundlage einer europaweiten Digital-Lösung und soll das Reisen innerhalb der EU deutlich einfacher machen. 

Das Smartphone entwickelt sich damit immer mehr zur zentralen Schaltstelle für persönliche Dokumente. Die EU arbeitet derzeit intensiv an einer eigenen Identitäts-App, die auf der bestehenden ID Austria aufbaut.

Dieses sogenannte „EUDI-Wallet“ soll es ermöglichen, wichtige Unterlagen wie Reisepass, Führerschein oder auch Tickets direkt am Handy zu speichern. Ziel ist es, Abläufe zu vereinfachen, Kontrollen zu beschleunigen und Reisen komfortabler zu gestalten.

Digital unterwegs in ganz Europa

Wer innerhalb der EU reist, soll sich künftig unkompliziert digital ausweisen können, etwa am Flughafen, im Hotel oder bei Behördengängen im Ausland. Die Anwendung funktioniert dabei wie eine sichere digitale Geldbörse, in der persönliche Daten geschützt hinterlegt sind. Österreich spielt bei dieser Entwicklung eine zentrale Rolle, da die ID Austria als Vorbild für die europäische Umsetzung dient. 

Ausbau im Hintergrund läuft 

Schon jetzt wird die ID Austria für Online-Identifizierungen und digitale Amtswege genutzt. In den kommenden Monaten soll sie schrittweise zur umfassenden digitalen Brieftasche weiterentwickelt werden. Ähnliche Systeme entstehen parallel auch in anderen EU-Ländern, um ein einheitliches Netzwerk zu schaffen.

Freiwillig und streng geschützt

Trotz der neuen Möglichkeiten bleibt die Nutzung freiwillig. Klassische Ausweise behalten weiterhin ihre Gültigkeit. Gleichzeitig steht der Datenschutz im Fokus: Sensible Informationen sollen besonders gut abgesichert werden und nur für klar definierte Zwecke zum Einsatz kommen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen