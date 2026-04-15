Amazon & Apple planen Handy-Netz aus dem All – bald Empfang überall möglich?

Ein Milliarden-Deal könnte die Art, wie wir Smartphones nutzen, komplett verändern. Amazon und Apple wollen künftig Mobilfunk direkt aus dem All liefern, ganz ohne Funkmast. Das Ziel: Empfang an jedem Ort der Welt.

Kern des Plans ist ein riesiges Satelliten-Netzwerk namens Amazon Leo. Dieses soll Smartphones künftig direkt mit Satelliten verbinden, selbst dort, wo es kein klassisches Netz gibt. Damit könnten Nutzer nicht nur Notrufe senden, sondern auch Nachrichten verschicken oder Daten nutzen, ganz ohne Mobilfunkanbieter.

Milliarden-Deal macht’s möglich

Um das umzusetzen, kauft Amazon den Satellitenbetreiber Globalstar für rund 11,5 Milliarden Dollar. Die Technik dahinter nennt sich „Direct-to-Device“, dabei kommunizieren Smartphones direkt mit Satelliten im All, ohne zusätzliche Geräte.

Apple-Geräte profitieren zuerst

Apple ist bereits seit Jahren Partner von Globalstar, etwa für Notfallfunktionen auf dem iPhone. Künftig sollen diese Dienste weiter ausgebaut und mit Amazons Satelliten kombiniert werden. Das bedeutet: iPhones und Apple Watches könnten künftig deutlich mehr Funktionen über Satellit bekommen.

Start schon bald geplant

Amazon will seinen neuen Dienst ab Mitte 2026 schrittweise starten. Langfristig sollen tausende Satelliten im Einsatz sein, um eine weltweite Abdeckung zu ermöglichen.

Mit dem Projekt greifen Amazon und Apple direkt Elon Musks Starlink-System an, das bereits tausende Satelliten betreibt. Der Wettlauf um Internet und Mobilfunk aus dem All ist damit voll entbrannt und könnte den Smartphone-Markt revolutionieren.