Uhren-Schock: Rolex macht Schluss mit beliebter "Pepsi"

Der größte Uhrenhersteller der Welt verkündet das endgültige Aus - jetzt explodieren die Second Hand Preise

Sie ist die beliebteste Marke des größten Uhren-Herstellers der Welt. Doch jetzt ist - nach langen Spekulationen - die Entscheidung gefallen: Am Rande der "Watches & Wonders" - der großen Uhrenmesse in Genf - wurde bekannt: Die berühmte und für Sammler eine Must-Have-Uhr "Pepsi" wird nicht länger produziert.

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GMT Master II wird nicht mehr geliefert

Ein wahrer Paukenschlag in der Branche - vergleichbar nur mit der Einstellung der «Nautilus 5711/1A» durch Patek Philippe 2021. Denn wie die «Nautilus» ist die «GMT Master II» - so heißt die "Pepsi" wirklich - aus Stahl mit rot-blauer Lünette sehr populär.

Konkret hat Rolex seinen Händlern mitgeteilt, dass es keine Lieferungen der «Pepsi» mehr geben wird, so berichtet das britische Fachblatt «Watchpro» unter Berufung auf Händler. Begründung für das Aus: Die Produktion der rot-blauen Lünette sei zu teuer und fehleranfällig.

Second-Hand-Preise explodieren

Gemäss den Daten laut dem britischen Online-Marktplatz Everywatch sind die Preise für das Modell von rund 27.500 Euro Anfang des Jahres auf aktuell rund 29.000 Euro gestiegen. Zum Vergleich: Der Ladenpreis beginnt ab 11.000 Euro - die Uhr ist aber nur für Stammkunden auf Wartelisten erhältlich. Auch diese werden jetzt nicht mehr bedient, heißt es.