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"Der Vertrag..."

Millionen-Show vor dem Aus: So reagiert Armin Assinger

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ABD0030_20171116 - WIEN - ÖSTERREICH: Sportminister Hans Peter Doskozil und Aufsichtsratsvorsitzender Armin Assinger der neuen Bundes-Sport GmbH (r.) während der Pressekonferenz am Donnerstag, 16. November 2017, in Wien. - FOTO: APA/HERBERT PFARRHOFER
Millionenshow-Moderator Armin Assinger. © APA/HERBERT PFARRHOFER
Es ist eine der Schockmeldungen des Tages. Die beliebte Quiz-Sendung "Millionenshow" könnte den Sparplänen zum Opfer fallen. Gegenüber oe24 nahm Armin Assinger dazu Stellung.
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Die nötigen Sparpläne im ORF (oe24 berichtete) könnten das Ende für viele beliebte Formate bedeuten. Der Kurier berichtete von einigen Sendungen auf der Streichliste am Küniglberg, wo auch die "Millionenshow" darauf stehen soll.

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Die beliebte Quiz-Show läuft seit 2000 und hatte schon über 1.000 Sendungen. Im ersten Jahr führte Rainhard Fendrich als Moderator durch die Show. Damals lief sie noch unter dem Namen "Alles ist möglich - die 10-Millionen-Show", wobei der Hauptgewinn 10 Millionen Schilling (etwa 730.000 Euro) betrug. Er wurde von Barbara Stöckl abgelöst.

Rainhard Fendrich führte zu Beginn durch die Millionenshow. © ORF

Assinger-Aus vor dem Jubiläum?

Seit 2002 ist Ex-Ski-Star Armin Assinger nicht mehr aus dem beliebten Erfolgsformat wegzudenken. Insgesamt gab es neun Kandidaten, die alle Fragen richtig beantworten konnten, sieben davon durfte der 61-jährige Kärntner gratulieren.

Nächstes Jahr würde Assinger sein Millionen-Show-Jubiläum feiern. Doch ob es überhaupt soweit kommt, dürfte nicht sicher sein. Der ORF möchte die Sendung zwar bis 2027 weiterlaufen lassen, weil man ansonsten ein adäquates Ersatzprogramm bräuchte, doch beschlossen ist noch nichts.

Millionenshow: Die Million ist gefallen! Das Warten hat ein Ende! Ausgerechnet der 11. November, Faschingsbeginn, wurde zu ihrem Glückstag! Die 33-jährige Christiane de Piero hat in Folge 137 der 'Millionenshow', am Montag, dem 11. November 2002, voll abgeräumt und eine Million Euro gewonnen. Im Bild: Christiane De Piero (Wien), Armin Assinger. SENDUNG: ORF1, MO, 11.11.2002, 20:15 UHR. Siehe APA OTS vom 12.11.2002. - Veroeffentlichung fuer Pressezwecke honorarfrei ausschliesslich im Zusammenhang mit oben genannter Sendung des ORF bei Urhebernennung. Foto:ORF/Milenko Badzic. Andere Verwendung honorarpflichtig und nur nach schriftlicher Genehmigung der Abteilung ORF/GOEK-Photographie. Copyright:ORF-PHOTOGRAPHIE, Wuerzburggasse 30, A-1136 Wien, Tel. +43-(0)1-87878-14383.
Assinger gratulierte 7 Millionen-Gewinnern. © Milenko Badzic

oe24 kontaktierte Assinger, der zugab, dass er "ein wenig überrascht" war. Doch dann lässt er aufhorchen. "Ich kann hierzu nichts sagen, außer dass mein Vertrag mit Ende des Jahres ausläuft", meint er weiter. Ob es noch eine Verlängerung für ein weiteres Jahr gibt, bleibt abzuwarten. Die Fans hoffen es, doch die Verantwortlichen am Küniglberg müssen zukünftig genau überlegen, wie viel Geld für solche Formate ausgegeben werden kann.

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