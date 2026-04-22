Syrer (19) an der Donau wegen 10 Euro niedergestochen

Am Treppelweg entlang der Donau in Wien ist es in der Nacht auf Dienstag zu einer schweren Körperverletzung gekommen. Ein 19-jähriger Syrer alarmierte kurz vor Mitternacht selbst den Polizeinotruf, nachdem er von mehreren Landsleuten attackiert worden war.

Wien. Wie die Polizei mitteilte, trafen Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau wenig später am Einsatzort ein. Der junge Mann gab an, im Zuge eines Streits - dabei soll es um lediglich 10 Euro gegangen sein - von drei ihm flüchtig bekannten Männern mit einem Messer angegriffen worden zu sein. Dabei erlitt er Stichverletzungen im Bereich des rechten Oberschenkels sowie am Rücken.

Täter auf der Flucht

Die mutmaßlichen Täter flüchteten unmittelbar nach der Tat in Richtung Brigittenauer Brücke. Eine umgehend eingeleitete Fahndung durch die Polizei blieb jedoch ohne Erfolg.

Der Verletzte wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Informationen bestand keine Lebensgefahr.