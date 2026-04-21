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Bisher unveröffentlichte Version von Prince-Song erscheint
© Warner Brothers

Sänger

Bisher unveröffentlichte Version von Prince-Song erscheint

21.04.26, 23:02
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Zum zehnten Todestag des US-Musikers Prince hat seine Nachlassverwaltung eine bisher unveröffentlichte Version seines Songs "With This Tear" herausgebracht.  

Prince habe diese Version 1991 ursprünglich aufgenommen, sie sei nun noch einmal neu bearbeitet worden, hieß es am Dienstag.

Der Musiker hatte den Song später an die kanadische Sängerin Céline Dion weitergegeben, die damit Erfolge gefeiert hatte.

Prince war im April 2016 in seinem Anwesen Paisley Park in Minneapolis an einer Überdosis Schmerzmittel gestorben. Der 1958 als Prince Roger Nelson geborene Musiker erlangte unter anderem mit dem Album "Purple Rain" im Jahr 1984 Weltruhm.

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