Lennart Karl (18) ganz in pink: Bayern-Legende sauer

Der FC Bayern steht im Halbfinale der Champions League. Doch nach dem Sieg gegen Real Madrid sorgt vor allem ein Spieler für Gesprächsstoff.

Am Mittwochabend gewann der FC Bayern das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Real Madrid mit 4:3 und zog ins Halbfinale ein. Lennart Karl konnte aufgrund eines Muskelfaserrisses im rechten, hinteren Oberschenkel nicht mitwirken.

Jubel trotz Verletzung

Der 18-Jährige verfolgte das Spiel von der Tribüne aus. Nach dem Schlusspfiff wurde er in den Innenraum gelassen und feierte mit den Spielern vor der Fan-Kurve. Dabei sprang er vor Freude.

Seinem Berater Michael Ballack gefiel dieser Auftritt nicht. „Dass er überhaupt hüpft, ist schon zu viel. Aber der Euphorie und der Jugendlichkeit sei es geschuldet“, erklärte er.

Outfit sorgt für Aufsehen

Auch Karls Erscheinung wurde zum Thema. Während Fans nach einem Aufruf von Joshua Kimmich in roter Kleidung erschienen, saß Karl in einem pinken Outfit auf der Tribüne. Ballack sagte dazu: „Den Beef wird er sich in der Kabine abholen, da bin ich mir sicher.“

Reaktionen aus Team

Aleksandar Pavlović kommentierte lachend: „Man kennt den Jungen. Der will auffallen. Hat man heute wieder gesehen. Soll er machen.“ Auf die Frage, ob Karl eine Nachricht erhalte, antwortete Ballack: „Mit Sicherheit!“

Zum Abschluss ordnete Experte Sami Khedira die Situation ein: „Da gibt es Gesprächsbedarf zwischen euch beiden — nicht nur outfitmäßig.“