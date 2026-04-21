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100 Jahre Queen: Charles, Kate und William feiern
© getty

Buckingham Palace

100 Jahre Queen: Charles, Kate und William feiern

Von
21.04.26, 17:52
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Der König stimmte ein enthusiastisches „Happy Birthday“ für drei Männer und Frauen an, die heute ihren 100. Geburtstag feierten – an dem Tag, an dem auch seine Mutter 100 Jahre alt geworden wäre. 

Charles überreichte ihnen persönlich ihre von ihm und Königin Camilla unterzeichneten Glückwunschkarten und half beim Anschneiden einer Torte, die an 190 Gäste im Buckingham Palace verteilt wurde.

100 Jahre Queen: Charles, Kate und William feiern
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Große Feier

Ungewöhnlicherweise wurde er von allen aktiven Mitgliedern der königlichen Familie begleitet, vom jüngsten zum ältesten: dem Prinzen und der Prinzessin von Wales, dem Herzog und der Herzogin von Edinburgh, der Princess Royal, dem Herzog und der Herzogin von Gloucester und sogar dem Herzog von Kent und Prinzessin Alexandra – die beiden Letztgenannten 90 bzw. 89 Jahre alt. 

100 Jahre Queen: Charles, Kate und William feiern
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„Sie war fantastisch"

Kate teilte einen emotionalen Moment mit dem 88-jährigen George-Cross-Träger Tony Gledhill, den sie umarmte. Er erklärte später, dass seine Frau kürzlich verstorben sei, ihm aber zuvor gesagt hatte, er müsse unbedingt an der Veranstaltung im Palast teilnehmen. Herr Gledhill sagte über Kate: „Sie war fantastisch.“

Die große Queen

Der Empfang war dem Leben und Wirken von Königin Elizabeth II. anlässlich ihres Geburtstages gewidmet. Unter den Gästen befanden sich Vertreter von 45 der von ihr unterstützten Organisationen, darunter Cancer Research UK, das Britische Rote Kreuz, der Jockey Club, der Royal Kennel Club und der Army Benevolent Fund.

100 Jahre Queen: Charles, Kate und William feiern
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Der historische Marmorsaal in seiner Londoner Residenz – einer der wenigen öffentlichen Bereiche, die während der letzten Phase der Palastrenovierung noch zugänglich waren – war wie ein Straßenfest geschmückt, mit Wimpelketten von der Decke und Gemälden.

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Die Gäste wurden mit Champagner und einem speziellen Cocktail zu Ehren von Königin Elizabeth II. verwöhnt, der mit ihrem Lieblingswein Dubonnet zubereitet wurde. Der traditionelle Gin wurde aufgrund der Tagesveranstaltung weggelassen und durch Zitronensaft, Rosmarin und Tonic Water ersetzt.

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