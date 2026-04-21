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Muskelkater: So lange ist er normal - und dann wird es kritisch
© Getty Images

Achtung!

Muskelkater: So lange ist er normal - und dann wird es kritisch

21.04.26, 11:09
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Muskelkater nach dem Training ist normal, aber wie lange ist zu lange? Wann die Schmerzen harmlos sind und wann Sie besser genauer hinschauen sollten. 

Nach intensiven sportlichen Belastungen bekommt man oft eine unangenehme Quittung: Muskelkater. Jede Bewegung tut weh, Treppen werden zum Endgegner und selbst das Aufstehen fühlt sich plötzlich wie ein kleines Fitness-Event an. Aber wie lange darf Muskelkater eigentlich anhalten? 

Was passiert bei Muskelkater überhaupt?

Muskelkater: So lange ist er normal - und dann wird es kritisch
© Getty Images

Muskelkater entsteht durch kleine Risse in den Muskelfasern - meist nach ungewohnter oder besonders intensiver Belastung.

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Typische Anzeichen:

  • Schmerzen bei Bewegung
  • steife, verhärtete Muskeln
  • Druckempfindlichkeit
  • manchmal leichtes Anschwellen

Kurz gesagt: Ihre Muskeln sind gerade im Reparaturmodus. 

Wann tritt Muskelkater auf?

Muskelkater: So lange ist er normal - und dann wird es kritisch
© Getty Images

Anders als man denkt, kommt Muskelkater nicht sofort.

  • Die Schmerzen setzen meist 1 bis 3 Tage nach der Belastung ein
  • Der Höhepunkt liegt oft nach 24 bis 48 Stunden

Wie lange ist Muskelkater normal? 

In den meisten Fällen gilt: 3 bis 7 Tage sind völlig normal. Wie lange genau, hängt von mehreren Faktoren ab:

  • Trainingszustand
  • Intensität der Belastung
  • Art der Bewegung

Wer regelmäßig trainiert, hat meist weniger und kürzer Muskelkater. 

Wann sollten Sie genauer hinschauen?

Muskelkater: So lange ist er normal - und dann wird es kritisch
© Getty Images
 

Wenn der Muskelkater:

  • länger als eine Woche anhält
  • sehr stark ist
  • oder sich eher wie ein stechender Schmerz anfühlt

Dann könnte es sich um mehr als nur Muskelkater handeln (z. B. eine Zerrung). 

Was hilft wirklich gegen Muskelkater?

Ganz wegzaubern lässt er sich nicht – aber Sie können den Prozess unterstützen:

  1. Wärme: Heiße Dusche, Bad oder Sauna fördern die Durchblutung und helfen bei der Regeneration. 
  2. Bewegung statt Stillstand: Leichte Bewegung wie Spazierengehen oder lockeres Cardio bringt den Stoffwechsel in Schwung. 
  3. Proteine: Eiweiß hilft beim Muskelaufbau und bei der Reparatur der Muskelfasern. 
  4. Salben & Pflege: Wärmende oder entzündungshemmende Salben können Schmerzen lindern, auch wenn sie nicht tief in den Muskel wirken.
  5. Sanfte Massage: Leichte Massagen oder eine Faszienrolle können helfen, aber bitte vorsichtig. 

 

Geduld ist die beste Medizin. Muskelkater ist unangenehm, aber meistens harmlos.

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