Neumond am 17. April: Für diese 3 Sternzeichen ändert sich jetzt ALLES

Mit dem Neumond am Freitag, dem 17. April, startet ein astronomischer Zyklus, der es in sich hat. Dieser befeuert unsere Leidenschaften und zwingt uns fast schon dazu, unsere Ziele und Wünsche endlich ernst zu nehmen. Vor allem drei Sternzeichen stehen jetzt vor einem großen Wendepunkt.

Der Neumond im Widder steht bevor und er kommt nicht allein. Mit Mars und Merkur im Schlepptau entsteht ein energetisches Kraftpaket, das keinen Raum mehr für Zweifel, Zögern oder Ausreden lässt. Schluss mit der verträumten, sensiblen Stimmung der letzten Wochen. Jetzt wird es direkter, mutiger und klarer. Es geht darum, die eigene Stimme zu finden und endlich die Hauptrolle im eigenen Leben zu übernehmen. Besonders für drei Sternzeichen markiert dieses feurige Astro-Event einen echten Umbruch.

Neumond am 17. April: Für diese drei Sternzeichen ändert sich alles

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Widder (21. März – 20. April)

Ein Neumond im eigenen Zeichen? Das ist Ihr kosmischer Neujahrstag und er verheißt Großartiges, vorausgesetzt, Sie sind bereit, die Ärmel hochzukrempeln. Das Universum lädt Sie jetzt ein, schonungslos ehrlich in sich hineinzuhören. Wenn Ihnen das gelingt, wartet eine völlig neue Wahrnehmung auf Sie. Der Schlüssel zu Ihrem Glück liegt jetzt darin, klar zu definieren, wer Sie sind, was Sie wollen und vor allem: was Sie fühlen.



Sobald Sie das wissen, gibt es keine Grenzen mehr für Sie. Das größte Geschenk, das dieser Neumond Ihnen macht, ist keine Gehaltserhöhung oder ein neuer Flirt, sondern etwas viel Wertvolleres: echte, tiefe Zufriedenheit mit sich selbst. Machen Sie sich bereit für einen Tag, der Sie transformiert und den Sie so schnell garantiert nicht vergessen werden.

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

Für alle Zwillinge wird es zwischenmenschlich extrem spannend. Sie können sich darauf einstellen, dass sich Ihre Beziehungen in diesem neuen Mondzyklus drastisch verändern werden. Plötzlich spüren Sie den unwiderstehlichen Impuls, Ihre eigene Rolle in Ihrem sozialen Umfeld komplett zu überdenken.

Stellen Sie sich die wichtigen Fragen: Wollen Sie wirklich weiterhin die Person sein, die auf jeder Party tanzt, sich aber zurückzieht, sobald es emotional tief und schwer wird? Wollen Sie der seelische Mülleimer für die Geheimnisse anderer sein, auch wenn es Sie eigentlich belastet? Sie können zwar nicht zu 100 % kontrollieren, wie andere Sie sehen, aber Sie haben Einfluss darauf. Der Widder-Neumond schenkt Ihnen den Mut, in Zukunft bewusster Grenzen zu setzen und Ihre Beziehungen so zu gestalten, wie sie Ihnen guttun.

Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)

Achtung, lieber Wassermann: Der Kosmos rät Ihnen jetzt dringend, Ihre Worte mit Bedacht zu wählen. Es könnte nämlich sehr gut passieren, dass Ihr Umfeld Sie plötzlich beim Wort nimmt. Normalerweise lieben Sie Ihre Unverbindlichkeit und lassen sich gern viel Spielraum für Interpretationen. Doch in den kommenden Wochen lernen Sie eine neue Lektion: Details und Genauigkeit sind gerade Ihr wichtigstes Werkzeug.

Sehnen Sie sich nach einem Umbruch? Er klopft genau jetzt an Ihre Tür. Erlauben Sie es sich, einfach mal tief durchzuatmen. Vertrauen Sie dem Prozess und geben Sie die Kontrolle ab (ja, wir wissen, das fällt Ihnen schwer!). Doch das magische Paradox dieses Neumonds lautet für Sie: Sobald es Ihnen gelingt, einen Schritt zurückzutreten, gewinnen Sie überraschend viel Raum, um schnell voranzukommen.