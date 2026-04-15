Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 15.04.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Viel Gefühl, viel Verständnis! Nur Ungeduld kann die Stimmung trüben.

Viel Gefühl, viel Verständnis! Nur Ungeduld kann die Stimmung trüben. Beruf: Stärken Sie den Teamgeist, seien Sie verständnisvoll und hilfsbereit!

Stärken Sie den Teamgeist, seien Sie verständnisvoll und hilfsbereit! Fitness: Sehr achtsam durch den Tag! Möglichst kooperativ und rücksichtsvoll!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Gefühlvoll mit viel Sinn für Romantik! So sind Sie sehr willkommen.

Gefühlvoll mit viel Sinn für Romantik! So sind Sie sehr willkommen. Beruf: Wer anderen zur Hand geht, darf auch selbst auf Unterstützung bauen.

Wer anderen zur Hand geht, darf auch selbst auf Unterstützung bauen. Fitness: Gesteigerte Energie und Motivation und daher auch angenehme Stimmung.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Ruhe bewahren! Unüberlegte Aktionen könnten wieder Frust auslösen.

Ruhe bewahren! Unüberlegte Aktionen könnten wieder Frust auslösen. Beruf: Ungeduld neigt zu Fehlern. Daher sorgfältig und vorausschauend planen!

Ungeduld neigt zu Fehlern. Daher sorgfältig und vorausschauend planen! Fitness: Überfordern Sie Ihre Nerven nicht! Durchatmen, gut konzentrieren!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Die Stimmung bessert sich. Zärtlichkeit und Romantik kommen gut an.

Die Stimmung bessert sich. Zärtlichkeit und Romantik kommen gut an. Beruf: Einigen Sie sich! Heute hat man mehr Verständnis für Ihre Anliegen.

Einigen Sie sich! Heute hat man mehr Verständnis für Ihre Anliegen. Fitness: Realistisch planen, Hilfe annehmen, dann wir alles wieder einfacher!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Bedrängen Sie den Partner nicht! Feingefühl und Vernunft sind geboten.

Bedrängen Sie den Partner nicht! Feingefühl und Vernunft sind geboten. Beruf: Stimmen Sie sich mit anderen geduldig ab, lenken Sie freundlich ein!

Stimmen Sie sich mit anderen geduldig ab, lenken Sie freundlich ein! Fitness: Weniger Druck und nicht zu zielstrebig! Inspiration hat heute Vorrang.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Seien Sie geduldig und einfühlsamer, um die Stimmung nicht zu trüben!

Seien Sie geduldig und einfühlsamer, um die Stimmung nicht zu trüben! Beruf: Ganz gelassen, keine Hektik! Konzentrieren Sie sich auf das Nötigste!

Ganz gelassen, keine Hektik! Konzentrieren Sie sich auf das Nötigste! Fitness: Durchatmen und ganz ruhig und überlegt einen Schritt nach dem anderen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Verständnis zeigen, rücksichtsvoll handeln, dann wird es harmonischer!

Verständnis zeigen, rücksichtsvoll handeln, dann wird es harmonischer! Beruf: Erfolgsrezept: Gutes Teamwork. Packen Sie einfach hilfsbereit mit an!

Erfolgsrezept: Gutes Teamwork. Packen Sie einfach hilfsbereit mit an! Fitness: Etwas melancholische Stimmung? Sie sollten sich aufheitern lassen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Zeigen Sie Ihre gefühlvolle Seite, dann weiß man sich gut aufgehoben!

Zeigen Sie Ihre gefühlvolle Seite, dann weiß man sich gut aufgehoben! Beruf: Ihre Ideen finden viel größeren Anklang, wenn Sie keinen Druck machen.

Ihre Ideen finden viel größeren Anklang, wenn Sie keinen Druck machen. Fitness: Sie sind wieder motiviert. Nur nicht gleich wieder des Guten zu viel!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Stressen Sie den Partner nicht! Geduldig, verständnisvoll, vernünftig!

Stressen Sie den Partner nicht! Geduldig, verständnisvoll, vernünftig! Beruf: Eines nach dem anderen, statt hektisch zu werden! Prioritäten ordnen!

Eines nach dem anderen, statt hektisch zu werden! Prioritäten ordnen! Fitness: Keinen Druck und Tempo drosseln! Aufmerksamkeit ist am wichtigsten.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Etwas mehr Feingefühl! Dann weiß man Sie noch viel mehr zu schätzen.

Etwas mehr Feingefühl! Dann weiß man Sie noch viel mehr zu schätzen. Beruf: Bringen Sie Ihr Organisationstalent unauffällig und diplomatisch ein!

Bringen Sie Ihr Organisationstalent unauffällig und diplomatisch ein! Fitness: Vertrauen Sie ins Miteinander. Hilfe anzunehmen, wirkt erleichternd.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Sehr sensibles Klima. Fassen Sie Ihr Gegenüber möglichst behutsam an!

Sehr sensibles Klima. Fassen Sie Ihr Gegenüber möglichst behutsam an! Beruf: Kontrollieren Sie alles sehr genau, um Fehlleistungen zu verhindern!

Kontrollieren Sie alles sehr genau, um Fehlleistungen zu verhindern! Fitness: Wenn Sie nichts erzwingen wollen und flexibel sind, läuft es besser.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Artikulieren Sie Ihre Bedürfnisse und Wünsche! Man hilft Ihnen gerne.

Artikulieren Sie Ihre Bedürfnisse und Wünsche! Man hilft Ihnen gerne. Beruf: Mit Ihrem Verständnis können Sie für ein gutes Betriebsklima sorgen.

Mit Ihrem Verständnis können Sie für ein gutes Betriebsklima sorgen. Fitness: Freuen Sie sich auf positives Feedback! Gut für Ihr Selbstwertgefühl.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.