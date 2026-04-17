Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 17.04.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Man hört Ihnen sehr gerne zu und das verbessert Ihre Chancen deutlich.

Man hört Ihnen sehr gerne zu und das verbessert Ihre Chancen deutlich. Beruf: Ein nahezu perfekter Tag für Präsentationen und Vorstellungstermine.

Ein nahezu perfekter Tag für Präsentationen und Vorstellungstermine. Fitness: Sie sind ein Energiebündel. Nur nicht zu viel Stress, planen Sie klug!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Treten Sie mal ein bisschen energischer auf! Das macht heute Eindruck.

Treten Sie mal ein bisschen energischer auf! Das macht heute Eindruck. Beruf: Entschlossen mitanpacken! Schauen Sie aber genauer auf die Finanzen!

Entschlossen mitanpacken! Schauen Sie aber genauer auf die Finanzen! Fitness: Viel Power, gute Konzentration. Auf zu wohltuenden Erfolgserlebnissen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Lieber nicht zu voreilig! Sorgen Sie erst mal für gute Unterhaltung!

Lieber nicht zu voreilig! Sorgen Sie erst mal für gute Unterhaltung! Beruf: Es geht voran. Verhandlungsoffensive mit Teamgeist, nicht egoistisch!

Es geht voran. Verhandlungsoffensive mit Teamgeist, nicht egoistisch! Fitness: Sie sind heute sowohl physisch als auch intellektuell bestens in Form.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Jetzt steht viel auf dem Spiel. Gelassen auf Provokationen reagieren!

Jetzt steht viel auf dem Spiel. Gelassen auf Provokationen reagieren! Beruf: Große neue Herausforderungen? Bleiben Sie auf der sicheren Seite!

Große neue Herausforderungen? Bleiben Sie auf der sicheren Seite! Fitness: Erhöhte Vorsicht in jeder Hinsicht! Fuß vom Gas und keinerlei Risiko!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Heute kann es ziemlich heiß werden. Bezähmen Sie aber Ihre Ungeduld!

Heute kann es ziemlich heiß werden. Bezähmen Sie aber Ihre Ungeduld! Beruf: Hören Sie auf die Stimme der Vernunft und gehen Sie auf Nummer sicher!

Hören Sie auf die Stimme der Vernunft und gehen Sie auf Nummer sicher! Fitness: Entschlossen loslegen und überschießende Energien sportlich abbauen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Zögern Sie nicht! Mehr Entschlossenheit und Temperament sind gefragt.

Zögern Sie nicht! Mehr Entschlossenheit und Temperament sind gefragt. Beruf: Wirtschaftliche Vorsicht ist sinnvoll. Dennoch tatkräftig mitanpacken!

Wirtschaftliche Vorsicht ist sinnvoll. Dennoch tatkräftig mitanpacken! Fitness: Legen Sie ruhig ein paar Gänge zu! Sie sind ohnehin sehr konzentriert.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Herausfordernde Mars-, Merkur. und Mond-Opposition. Bewahren Sie Ruhe!

Herausfordernde Mars-, Merkur. und Mond-Opposition. Bewahren Sie Ruhe! Beruf: Überfordert mit neuen Ansprüchen? Kooperativ reagieren und mitwirken!

Überfordert mit neuen Ansprüchen? Kooperativ reagieren und mitwirken! Fitness: Jetzt kommt es auf kühlen Kopf an. Durchatmen und gelassen bleiben!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Sie könnten sich die Finger verbrennen. Dem Verstand das letzte Wort!

Sie könnten sich die Finger verbrennen. Dem Verstand das letzte Wort! Beruf: Neue initiativen unterstützen, auch wenn Sie es anders machen würden!

Neue initiativen unterstützen, auch wenn Sie es anders machen würden! Fitness: Sport sollte nicht zu kurz kommen, um Energieüberschüsse abzubauen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Eine gute Chance für einen neuen Anlauf! Vernünftig, nicht stürmisch!

Eine gute Chance für einen neuen Anlauf! Vernünftig, nicht stürmisch! Beruf: Ihre Vorschläge sind gefragt. Sichern Sie sich aber finanziell gut ab!

Ihre Vorschläge sind gefragt. Sichern Sie sich aber finanziell gut ab! Fitness: Vorrang für Ihre Konzentration, dann passt sich Ihr Tempo optimal an!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Wenn Sie heute auf Ihrem Willen bestehen, geht es ans Eingemachte.

Wenn Sie heute auf Ihrem Willen bestehen, geht es ans Eingemachte. Beruf: Keinen offenen Widerstand! Bringen Sie Ihre Einwände diplomatisch ein!

Keinen offenen Widerstand! Bringen Sie Ihre Einwände diplomatisch ein! Fitness: Es wird anstrengend. Nehmen Sie Hilfe an, statt sich hetzen zu lassen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Lockt das Abenteuer? Widerstehen Sie! Sicherheit hat jetzt Vorrang.

Lockt das Abenteuer? Widerstehen Sie! Sicherheit hat jetzt Vorrang. Beruf: Respektieren Sie klare Vorgaben und unterstützen Sie das Teamwork!

Respektieren Sie klare Vorgaben und unterstützen Sie das Teamwork! Fitness: Setzen Sie Sport auf ihre Tagesordnung, um die Anspannung abzubauen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Mutiger, ja nicht zu schüchtern! Geduld ist heute sicher Mangelware.

Mutiger, ja nicht zu schüchtern! Geduld ist heute sicher Mangelware. Beruf: Entschlossenheit und Tatkraft sind gefragt. Mehr Einsatzbereitschaft!

Entschlossenheit und Tatkraft sind gefragt. Mehr Einsatzbereitschaft! Fitness: Mutige Selbstermächtigung! Also zügig und sehr fokussiert vorwärts!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.