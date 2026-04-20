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Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 20.04.2026
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Gerda Rogers

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 20.04.2026

Von
20.04.26, 00:00
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Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne. 

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 20.04.2026
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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

  • Liebe: Es wird sicher sehr vergnüglich. Lassen Sie sich nur nicht verwirre 
  • Beruf: Weitere Ideen, neue Anregungen? Erst mal alles in Ruhe durchdenken! 
  • Fitness: Tanken Sie mehr frische Luft! Das verleiht Ihnen zusätzliche Energien. 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 20.04.2026
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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

  • Liebe: Tanken Sie mehr frische Luft! Das verleiht Ihnen zusätzliche Energien. 
  • Beruf: Seien Sie gesprächsbereit und aufgeschlossen für andere Meinungen! 
  • Fitness: Beweglicher und auch sportlicher! Tun Sie mehr für Ihren Kreislauf! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 20.04.2026
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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

  • Liebe: Ungeduld bezähmen! Warten Sie lieber ab, bis man auf Sie zukommt! 
  • Beruf: Ihre Ideen sollten wirtschaftlich fundiert sein, dann kommen Sie an. 
  • Fitness: Sie sind motiviert und flott unterwegs. Nur nicht zu viel vornehmen! 

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

  • Liebe: Nehmen Sie alles ein bisschen leichter und lassen Sie sich aufheitern! 
  • Beruf: Hören Sie zu, bevor Sie sich ein Urteil bilden und voreilig antworten! 
  • Fitness: Gut wider die Unruhe: Hinaus an die frische Luft und mehr Bewegung! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 20.04.2026
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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

  • Liebe: Versprühen Sie Ihren Charme, aber bleiben Sie trotzdem sehr seriös! 
  • Beruf: Austausch ist wichtig, um die Interessen anderer im Auge zu behalten! 
  • Fitness: Bewegung, ruhig auch sportlich! Es darf auch etwas ehrgeiziger sein 

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

  • Liebe: Erwarten Sie heute nicht zu viel! Man will sich erst locker amüsieren. 
  • Beruf: Mögliche Missverständnisse geduldiger klären, um Streit zu vermeiden! 
  • Fitness: Sie sind wohl wieder etwas überreizt. Durchatmen und entspannen! 

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

  • Liebe: Der Mond ist Ihnen gewogen. Gelegenheit, das Miteinander zu stärken. 
  • Beruf: Solange Sie sich diplomatisch einbringen, sind Ihre Ideen willkommen. 
  • Fitness: Ihre Nerven danken es Ihnen, wenn Sie sich mehr Bewegung verschaffen. 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 20.04.2026
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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

  • Liebe: Sie sollten gesprächiger sein. Geheimniskrämerei kommt nicht gut an. 
  • Beruf: Kommunikativ und kooperativ, auch wenn es mehr Disziplin erfordert. 
  • Fitness: Sie sollten Körper und Geist heute viel mehr aktive Anregung bieten. 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 20.04.2026
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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

  • Liebe: Vorsichtiger! Man könnte anderes erwarten als von Ihnen beabsichtigt!
  • Beruf: Respektieren Sie andere Meinungen und vermeiden Sie Konfrontationen! 
  • Fitness: Bezähmen Sie erst mal Ihre Unruhe! Nehmen Sie sich Zeit, durchzuatmen. 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 20.04.2026
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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

  • Liebe: Anregende Unterhaltung ist heute genauso wichtig wie Flexibilität. 
  • Beruf: Offene Gesprächsbereitschaft könnte manches zum Besseren wenden. 
  • Fitness: Hinaus in den Frühling! Es ist wichtig, sich Bewegung zu verschaffen. 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 20.04.2026
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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

  • Liebe: Man hegt Sympathien für Sie. Gehen Sie aber sehr behutsam damit um! 
  • Beruf: Eine kooperative Haltung trägt Pluspunkte ein. Möglichst pragmatisch! 
  • Fitness: Sie sind geistig rege und physisch agil. Trotzdem auch Ruhe zulassen! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 20.04.2026
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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

  • Liebe: Verzichten Sie auf Diskussionen! Die regen Sie heute nur unnötig auf. 
  • Beruf: Keine voreiligen Reaktionen, nehmen Sie sich lieber noch Bedenkzeit! 
  • Fitness: Unruhiger und hektischer Tag. Innehalten, bevor Sie außer Atem sind! 

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.

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