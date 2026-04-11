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Robert Lewandowski
© Getty

Transfer-Hammer

Barca-Knall: Robert Lewandowski (37) hat sich entschieden

Von
11.04.26, 08:50
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Die polnische Stürmer-Legende steht vor einem Sensationswechsel. 

Robert Lewandowskis Vertrag beim FC Barcelona läuft bekanntlich im Sommer aus, nun soll der Pole eine Zukunftsentscheidung getroffen haben. Wie die Gazetta dello Sport berichtet, will der 37-Jährige Spanien verlassen und nach Italien wechseln.

Barca-Aus

Dem Bericht zufolge soll sich der Star-Stürmer selbst dem AC Milan angeboten haben. Wie auch das Portal calciomercato.com berichtet, soll Berater Pini Zahavi den Deal in den nächsten Wochen fixieren.

Lewandowski wechselte im Sommer 2022 vom FC Bayern zu Barcelona. Mit den Katalanen gewann der Pole bisher zweimal die spanische Meisterschaft, in dieser Saison hat der 37-Jährige seinen Stammplatz aber verloren. Im Sommer kann der Stürmer nun ablösefrei wechseln. Neben dem AC Milan soll auch Juventus Turin Interesse zeigen.

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