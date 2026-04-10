Stau-Alarm: Hier drohen am Wochenende lange Verzögerungen

Das sind die Stau-Hotspots.

Das Ende der Osterferien in zahlreichen deutschen Bundesländern sowie in Ungarn wird am kommenden Wochenende die Geduld der Autofahrenden auf die Probe stellen. Wie der ÖAMTC prognostiziert, ist auf den österreichischen Hauptverbindungen – insbesondere auf den Süd-Nord-Achsen Richtung Deutschland – mit erheblichem Verkehrsaufkommen und zeitweisen Verzögerungen zu rechnen.

Das sind die Hotspots

Tirol: Besonders eng wird es auf der Brenner Autobahn (A13). Hier müssen Reisende vor der Baustelle Luegbrücke und der Mautstelle Schönberg mit Zeitverlusten rechnen. Auch die gesamte Fernpassstrecke (B179) gilt als klassisches Nadelöhr.

Salzburg & Kärnten: Auf der Tauern Autobahn (A10) ist zwischen Villach und Feistritz aufgrund von Baustellen sowie im Bereich der Tunnelportale mit zähfließendem Verkehr zu kalkulieren.

Grenzübergänge: Wer die Heimreise nach Deutschland antritt, sollte zudem Wartezeiten an den Hauptgrenzübergängen Kufstein, Walserberg und Suben einplanen.

Der ÖAMTC rät, sich vor Fahrtantritt über die aktuelle Verkehrslage zu informieren und wenn wenn möglich, ausreichend Pausen oder alternative Reisezeiten einzuplanen.