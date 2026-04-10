Tochter findet toten Vater nach Traktor-Absturz

Ein oststeirischer Landwirt ist am Donnerstagabend bei einem Traktorunfall ums Leben gekommen.

Der 65-Jährige hatte im Wald gearbeitet und war nicht wie vereinbart nach Hause gekommen. Seine Tochter ging ihn suchen und fand den Traktor unterhalb einer Böschung am Dach liegend. Die 41-Jährige kletterte nach unten und fand ihren Vater unter der Arbeitsmaschine liegend. Der gerufene Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen, hieß es am Freitag seitens der Polizei.

Der Unfall dürfte in den frühen Abendstunden in Grafendorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) passiert sein. Vermutlich war der Landwirt bei den Waldarbeiten mit dem Traktor im unwegsamen Gelände abgerutscht und beim Sturz über die 50 bis 60 Meter hohe Böschung heruntergeschleudert worden. Der 65-Jährige und der Traktor kamen in einem Bachbett zu liegen. Während das Kriseninterventionsteam die Angehörigen des Mannes betreute, zog die Feuerwehr die havarierte Maschine über die Böschung.