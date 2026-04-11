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11.4.2026 - 17.4.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers
© Getty Images

Astro-Woche

11.4.2026 - 17.4.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

11.04.26, 00:00
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Ihr MADONNA-Horoskop (11.4.2026 - 17.4.2026) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne... 

Widder (21. März – 20. April)

  • Liebe: Entschlossenheit braucht Verstand. Also nicht mit dem Kopf durch die Wand! Gegen Ende der Woche sehen Sie klarer, proben Sie daher nicht den Aufstand!
  • Gesundheit: Gehen Sie mit Ihrer Energie sparsamer um! Lassen Sie sich auch nicht zu sportlichen Risiken verleiten!
  • Beruf: Gute Gesprächs- und Verhandlungstage ab Dienstag. In Ihren Ansprüchen aber realistischer!

Stier (21. April – 20. Mai)

  • Liebe: Lassen Sie sich von etwas unberechenbarem Verhalten nicht aus der Ruhe bringen. Ab Dienstag wird es wieder harmonischer, und begehrt sind Sie sowieso.
  • Gesundheit: Seien Sie bis Montag vorsichtiger und vor allem gelassener! Ab Donnerstag steigt Ihr Energielevel.
  • Beruf: Geduldiger verhandeln! Verbindliche Zusagen und Entscheidungen gibt es erst ab Donnerstag.

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

  • Liebe: Auch wenn Sie bis Montag gut ankommen, sollten Sie nicht übermütig werden. Wenn man Ihnen nicht vertraut, geht man ab Dienstag wieder auf Distanz.
  • Gesundheit: Sehr viel Energie bis Montag und ab Donnerstag. Am Dienstag und Mittwoch lieber etwas kürzertreten!
  • Beruf: Warten Sie mit wichtigen Gesprächen bis Donnerstag zu. Da haben Sie viel bessere Karten.

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

  • Liebe: Mars im Widder kündigt unruhige Wochen an. Dienstag und Mittwoch sind gute Tage, um das Miteinander mit verständnisvollen Aussprachen zu verbessern!
  • Gesundheit: Mars ist ein Energieräuber und mahnt auch zur Vorsicht. Daher entschleunigen und Immunsystem stärken!
  • Beruf: Schließen Sie wichtige Vereinbarungen oder Prüfungen möglichst am Dienstag und Mittwoch ab!

Löwe (23. Juli – 23. August)

  • Liebe: Seien Sie bis Montag toleranter, wenn man sich etwas aufmüpfig verhält! Punkten Sie mit Souveränität und Respekt und machen Sie keinesfalls zu viel Druck!
  • Gesundheit: Entspannt und gelassener bis Montag! Ab Donnerstag kommen Sie voll auf Touren, physisch und mental.
  • Beruf: Auch wenn Sie vor neuen Ideen sprühen, sollten Sie sich finanziell jetzt noch zurückhalten.

Jungfrau (24. August – 23. September) 

  • Liebe: Seien Sie sicher, dass Sie gut ankommen, auch wenn es bis Mittwoch zu Spannungen kommt. Ab Donnerstag wird das Gesprächsklima wieder wesentlich besser.
  • Gesundheit: Wieder mehr Energie! Schalten Sie aber am Dienstag und Mittwoch zurück und schonen Sie Ihre Nerven!
  • Beruf: Ab Donnerstag denken Sie wieder viel klarer. Ein guter Zeitpunkt, um neue Pläne zu machen.

Waage (24. September – 23. Oktober)

  • Liebe: Mars bringt scharfen Gegenwind. Ziehen Sie sich warm an und passen Sie sich an, statt sich kämpferisch zu geben! Saturn fordert nämlich Vernunft ein.
  • Gesundheit: Übernehmen Sie sich in dieser Woche nicht und werden Sie vor allem ab Donnerstag viel vorsichtiger!
  • Beruf: In Konfrontationen gibt es derzeit nichts zu gewinnen. Lenken Sie lieber nachgiebig ein!

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

  • Liebe: Halten Sie bis Montag lieber etwas mehr Abstand. Ab Dienstag kommen Sie wieder besser an - vorausgesetzt, Sie setzen Ihr Gegenüber nicht unter Druck!
  • Gesundheit: Steigen Sie bis Montag mal auf die Bremse! Ab Dienstag kommen Sie wieder wesentlich besser in Form.
  • Beruf: Bringen Sie Ihre Anliegen bis Mittwoch unter Dach und Fach! Danach sind neue Ideen gefragt.

Schütze (23. November – 21. Dezember)

  • Liebe: Auch wenn Sie sehr gut drauf sind, sollten Sie mit der Geduld anderer vorsichtiger umgehen. Speziell ab Dienstag ist viel mehr Sensibilität gefordert.
  • Gesundheit: Mars versorgt Sie jetzt überreich mit Energie. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Kondition zu tanken!
  • Beruf: Ihre Entschlossenheit in Ehren, warten Sie aber mit Verhandlungen noch bis Donnerstag zu!

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

  • Liebe: Unter dem Widder-Mars sollten Sie auf Widerstände gefasst sein und Ihren Sympathiebonus nicht überstrapazieren. Nachgiebigkeit ist sicher nachhaltiger.
  • Gesundheit: Legen Sie jetzt mal den Schongang ein, stärken Sie Ihre Abwehrkräfte und werden Sie viel achtsamer!
  • Beruf: Lenken Sie in Streitfragen bis Mittwoch ein! Ab Donnerstag kann sich Widerstand verstärken.

Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)

  • Liebe: Nicht zu übermütig oder gar rebellisch bis Montag! Wenn Sie zu weit gehen, dürfen Sie nicht mit Nachsicht rechnen. Bleiben Sie verlässlich auf Kurs!
  • Gesundheit: Sie sind sehr gut in Form und auch motiviert. Sie sollten sich trotzdem vernünftige Grenzen setzen.
  • Beruf: Neue Ideen und neue Power sollten Sie nicht verleiten, finanziell leichtsinnig zu werden.

Fische (19. Februar – 20. März)

  • Liebe: Nehmen Sie bis Montag alles lockerer, denn ab Dienstag sind Sie bestimmt wieder sehr begehrt. Sie dürfen ruhig auch mehr Temperament an den Tag legen.
  • Gesundheit: Zeit, sportlicher zu werden: Mars bringt die richtigen Energien, um sich körperlich zu ertüchtigen.
  • Beruf: Dienstag und Mittwoch sind die besten Tage, um Wichtiges unter Dach und Fach zu bringen.

Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90

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