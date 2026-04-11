11.4.2026 - 17.4.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Ihr MADONNA-Horoskop (11.4.2026 - 17.4.2026) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...
Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Entschlossenheit braucht Verstand. Also nicht mit dem Kopf durch die Wand! Gegen Ende der Woche sehen Sie klarer, proben Sie daher nicht den Aufstand!
- Gesundheit: Gehen Sie mit Ihrer Energie sparsamer um! Lassen Sie sich auch nicht zu sportlichen Risiken verleiten!
- Beruf: Gute Gesprächs- und Verhandlungstage ab Dienstag. In Ihren Ansprüchen aber realistischer!
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Lassen Sie sich von etwas unberechenbarem Verhalten nicht aus der Ruhe bringen. Ab Dienstag wird es wieder harmonischer, und begehrt sind Sie sowieso.
- Gesundheit: Seien Sie bis Montag vorsichtiger und vor allem gelassener! Ab Donnerstag steigt Ihr Energielevel.
- Beruf: Geduldiger verhandeln! Verbindliche Zusagen und Entscheidungen gibt es erst ab Donnerstag.
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Auch wenn Sie bis Montag gut ankommen, sollten Sie nicht übermütig werden. Wenn man Ihnen nicht vertraut, geht man ab Dienstag wieder auf Distanz.
- Gesundheit: Sehr viel Energie bis Montag und ab Donnerstag. Am Dienstag und Mittwoch lieber etwas kürzertreten!
- Beruf: Warten Sie mit wichtigen Gesprächen bis Donnerstag zu. Da haben Sie viel bessere Karten.
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Mars im Widder kündigt unruhige Wochen an. Dienstag und Mittwoch sind gute Tage, um das Miteinander mit verständnisvollen Aussprachen zu verbessern!
- Gesundheit: Mars ist ein Energieräuber und mahnt auch zur Vorsicht. Daher entschleunigen und Immunsystem stärken!
- Beruf: Schließen Sie wichtige Vereinbarungen oder Prüfungen möglichst am Dienstag und Mittwoch ab!
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Seien Sie bis Montag toleranter, wenn man sich etwas aufmüpfig verhält! Punkten Sie mit Souveränität und Respekt und machen Sie keinesfalls zu viel Druck!
- Gesundheit: Entspannt und gelassener bis Montag! Ab Donnerstag kommen Sie voll auf Touren, physisch und mental.
- Beruf: Auch wenn Sie vor neuen Ideen sprühen, sollten Sie sich finanziell jetzt noch zurückhalten.
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Seien Sie sicher, dass Sie gut ankommen, auch wenn es bis Mittwoch zu Spannungen kommt. Ab Donnerstag wird das Gesprächsklima wieder wesentlich besser.
- Gesundheit: Wieder mehr Energie! Schalten Sie aber am Dienstag und Mittwoch zurück und schonen Sie Ihre Nerven!
- Beruf: Ab Donnerstag denken Sie wieder viel klarer. Ein guter Zeitpunkt, um neue Pläne zu machen.
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Mars bringt scharfen Gegenwind. Ziehen Sie sich warm an und passen Sie sich an, statt sich kämpferisch zu geben! Saturn fordert nämlich Vernunft ein.
- Gesundheit: Übernehmen Sie sich in dieser Woche nicht und werden Sie vor allem ab Donnerstag viel vorsichtiger!
- Beruf: In Konfrontationen gibt es derzeit nichts zu gewinnen. Lenken Sie lieber nachgiebig ein!
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Halten Sie bis Montag lieber etwas mehr Abstand. Ab Dienstag kommen Sie wieder besser an - vorausgesetzt, Sie setzen Ihr Gegenüber nicht unter Druck!
- Gesundheit: Steigen Sie bis Montag mal auf die Bremse! Ab Dienstag kommen Sie wieder wesentlich besser in Form.
- Beruf: Bringen Sie Ihre Anliegen bis Mittwoch unter Dach und Fach! Danach sind neue Ideen gefragt.
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Auch wenn Sie sehr gut drauf sind, sollten Sie mit der Geduld anderer vorsichtiger umgehen. Speziell ab Dienstag ist viel mehr Sensibilität gefordert.
- Gesundheit: Mars versorgt Sie jetzt überreich mit Energie. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Kondition zu tanken!
- Beruf: Ihre Entschlossenheit in Ehren, warten Sie aber mit Verhandlungen noch bis Donnerstag zu!
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Unter dem Widder-Mars sollten Sie auf Widerstände gefasst sein und Ihren Sympathiebonus nicht überstrapazieren. Nachgiebigkeit ist sicher nachhaltiger.
- Gesundheit: Legen Sie jetzt mal den Schongang ein, stärken Sie Ihre Abwehrkräfte und werden Sie viel achtsamer!
- Beruf: Lenken Sie in Streitfragen bis Mittwoch ein! Ab Donnerstag kann sich Widerstand verstärken.
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: Nicht zu übermütig oder gar rebellisch bis Montag! Wenn Sie zu weit gehen, dürfen Sie nicht mit Nachsicht rechnen. Bleiben Sie verlässlich auf Kurs!
- Gesundheit: Sie sind sehr gut in Form und auch motiviert. Sie sollten sich trotzdem vernünftige Grenzen setzen.
- Beruf: Neue Ideen und neue Power sollten Sie nicht verleiten, finanziell leichtsinnig zu werden.
Fische (19. Februar – 20. März)
- Liebe: Nehmen Sie bis Montag alles lockerer, denn ab Dienstag sind Sie bestimmt wieder sehr begehrt. Sie dürfen ruhig auch mehr Temperament an den Tag legen.
- Gesundheit: Zeit, sportlicher zu werden: Mars bringt die richtigen Energien, um sich körperlich zu ertüchtigen.
- Beruf: Dienstag und Mittwoch sind die besten Tage, um Wichtiges unter Dach und Fach zu bringen.
Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90