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Iran-Kieg

Vance über Verhandlungen: Trump ist "ungeduldig"

08.04.26, 13:14
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US-Vizepräsident: Waffenruhe "zerbrechlich" 

US-Präsident Donald Trump drängt nach Angaben seines Vize JD Vance auf rasche Fortschritte bei der Beendigung des Krieges mit dem Iran. Trump sei "ungeduldig", sagte Vance am Mittwoch in Budapest. Die derzeitige Waffenruhe bezeichnete er als "zerbrechlich". Ein Abkommen sei möglich, wenn der Iran aufrichtig verhandle, erklärte Vance.

Trump habe sein Verhandlungsteam angewiesen, mit dem Iran in gutem Glauben zu sprechen. Zu der Delegation gehören neben Vance auch US-Außenminister Marco Rubio und der Sondergesandte Steve Witkoff. Einige Vertreter des iranischen Systems gingen konstruktiv an die Gespräche, andere täten dies nicht. Letztlich liege es an den Iranern, die richtige Entscheidung zu treffen, so Vance.

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